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雄警破製毒工廠 國中畢的他煉高純度安毒：獄友教的
43歲林姓男子僅國中畢業，自稱向獄友學習製毒技術，上月租下岡山區一間工廠，找來沈姓、余姓學徒「快閃」煉毒，預計成品純化後，隨即關閉工廠出貨，高雄市刑大日前趁林出貨前夕，一舉破獲該間製毒工廠，查扣3.5公斤安非他命成品。林學歷不高，安毒結晶卻少有雜質，不排除有高人指點，全案擴大偵辦中。
檢警調查，林男有毒品前科，今年5月租下黃姓友人的工廠，找來沈姓、余姓學徒等人，搬來氰化反應爐、蒸餾瓶、脫水機等工具。據了解，林採3階段製毒法，對外收購感冒藥後，再提出藥劑中的麻黃素，隨後純化為安毒，以這次查扣的3.5公斤成品來說，至少收購10萬錠以上感冒成藥，數量不小。
高雄市刑大偵四隊日前從一起毒品案中抽絲剝繭，溯源追出林男準備製毒，與左營、岡山分局共組專案小組，日前趁林男等人準備出貨前夕，一舉攻堅搗破該間製毒工廠，帶回林男、沈男、余男、黃姓工廠負責人及李姓、陳姓男子等6人。
林男製毒集團分工明確，林負責關鍵的毒品純化工作，沈姓、余姓、李姓、陳姓等人，則協助工具清洗、設備看管等工作，約定事成後每人可分得數萬元不等利潤。
警方在工廠查扣3.5公斤安毒成品、化學原料及大批製毒工具等，但未見感冒藥包裝，由於毒品純化僅需4天，推估林等人採「快閃」模式，以3至5萬租下工廠一角後，只要毒品提煉完成隨即可以快速走人。
林男僅國中學歷，學徒及提煉安毒卻少有雜質，他自稱製毒技術是入監期間向獄友所學，但毒品提純需要相當技術，不排除有高人指點。至於黃姓工廠負責人，對於林男在工廠煉毒一概辯稱不知情。
全案經警方詢問後，將林男等6人依違反毒品危害防制條例，移送橋頭地檢署偵辦；因林坦承製毒，檢方聲押後法院以18萬元交保，其餘犯嫌則以3萬元交保或請回。
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