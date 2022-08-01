滷味攤老板今公祭 「眼淚代表祝福」女友紅眼全程陪

台中潭子火車站旁滷味攤曾姓老板日前被槍擊死亡，家屬認為是被誤殺，他女友今天在公祭現場全程參與，站在家屬答禮位置回謝參加人員，司儀唸到「眼淚代表我的祝福，我們已回不到過去快樂日子」時，女友眼眶泛紅。

41歲凶嫌林姓男子上月24日開車到潭子火車站旁，開槍射殺滷味攤林姓老板，對他頭部開3槍後逃離，警方上月29日在太平山區找到林男遺體，已腐爛，研判他畏罪自殺，警方初步調查，林男懷疑他前妻與曾姓老板在交往，他醋勁大發開槍射殺對方，曾男親友認為這是誤殺事件，曾男有交往多年且已論及婚嫁女友，二人感情深厚。

曾男的告別式今天在潭子區舉行，親友感嘆說「怎麼會這樣沒有公理」。早上7點30分家祭，他女友全程在場，也對親友逐一答禮，公祭開始，她一樣站在家屬位置答禮，全程不發一語，曾男親友上前安慰，為她打氣。