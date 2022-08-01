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影／毒品通緝犯遇台南警盤檢逃逸 兩腿跑不過兩輪機車

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

高雄市55歲鄭姓毒品通緝犯，今天清晨4點多駕車行經台南市金華路，轉彎時未打方向燈，巡邏警員發現要上前盤查，見鄭停車後下車從暗巷逃走。騎機車追約600公尺，並呼叫警力支援，將圍捕制伏後，查獲他涉嫌持有海洛因和安非他命毒品。

台南市警二分局中正派出所警員黃宇澤，今天清晨4點多巡邏行經金華路與正興街口時，發現對向車輛車速相當緩慢，轉彎未打方向燈，形跡可疑，調頭迴轉準備攔查時，發現男駕駛立即將車停入停車場內，且人即下車往暗巷跑走。

黃見狀立即呼叫支援，並就其跑離方向立即騎乘機車到前方攔截。果然在河中街發現該名氣喘吁吁的男子，攔停不聽還意圖逃逸，支援女警吳嘉佩等人到場，一聲喝斥「看到警察還跑！」鄭驚嚇下始癱軟坐地乖乖就擒。

警員核對身分後，鄭因涉嫌毒品案件為台南地方法院5月底發布通緝在逃，將他帶回轎車拿取皮包時，還在皮夾內起獲海洛因0.66公克及安非他命0.51公克，警詢後全案依毒品危害防制條例罪嫌法辦辦，通緝部分也解送歸案。

鄭姓毒品男通緝犯，遇警方盤查拒檢逃跑，警員騎機車尾追將他查緝到案，還查出他涉嫌持有海洛因和安非他命毒品。記者黃宣翰／翻攝
鄭姓毒品男通緝犯，遇警方盤查拒檢逃跑，警員騎機車尾追將他查緝到案，還查出他涉嫌持有海洛因和安非他命毒品。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 通緝

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