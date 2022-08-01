新店男賣笑氣被砍4刀「血流地」 警逮2嫌查扣4把開山刀

黃姓男子前天晚上跟陳姓男子買笑氣，欲開趴助興用，不料不想付錢、想黑吃黑，見談判破局，掏出預藏刀械狂捅對方，陳腹、背部有4處刀傷、大面積出血。警方漏夜逮人，事發後19小時終將人逮到，黃警詢時稱「凶刀已經丟棄」，被依殺人未遂罪嫌送辦。

新店警方7月30日晚上10點56分獲報，新店區寶橋路一間汽車旅館外有民眾遭捅、血流滿地，到場先協助傷者送醫，幸他手術後沒有生命危險。由於當下涉嫌人逃逸無蹤，警方漏夜調閱監視器畫面，釐清犯嫌身分。

警方在傷者陳男轎車內，查獲8瓶笑氣鋼瓶，初步釐清是買賣糾紛，陳男是氣體公司員工，而買家則是不認識的網友。待傷者清醒，警方確認涉嫌人是黃姓男子（21歲）和王姓男子（21歲），發現他們犯案後朝北市方向逃逸。

警方綜合事證，向台北地檢署聲請拘票逮人，同時透過主嫌黃男的友人「曉以大義」勸投案，終於在昨天晚上6點多，帶回涉案黃男、王男，同時在他們轎車上找到開山刀4把。