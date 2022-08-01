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新店男賣笑氣被砍4刀「血流地」 警逮2嫌查扣4把開山刀

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

黃姓男子前天晚上跟陳姓男子買笑氣，欲開趴助興用，不料不想付錢、想黑吃黑，見談判破局，掏出預藏刀械狂捅對方，陳腹、背部有4處刀傷、大面積出血。警方漏夜逮人，事發後19小時終將人逮到，黃警詢時稱「凶刀已經丟棄」，被依殺人未遂罪嫌送辦。

新店警方7月30日晚上10點56分獲報，新店區寶橋路一間汽車旅館外有民眾遭捅、血流滿地，到場先協助傷者送醫，幸他手術後沒有生命危險。由於當下涉嫌人逃逸無蹤，警方漏夜調閱監視器畫面，釐清犯嫌身分。

警方在傷者陳男轎車內，查獲8瓶笑氣鋼瓶，初步釐清是買賣糾紛，陳男是氣體公司員工，而買家則是不認識的網友。待傷者清醒，警方確認涉嫌人是黃姓男子（21歲）和王姓男子（21歲），發現他們犯案後朝北市方向逃逸。

警方綜合事證，向台北地檢署聲請拘票逮人，同時透過主嫌黃男的友人「曉以大義」勸投案，終於在昨天晚上6點多，帶回涉案黃男、王男，同時在他們轎車上找到開山刀4把。

由於4把刀均乾淨無損，警方問「凶刀呢？」黃男推託說「逃逸時已經被我丟棄在某個橋下」。警方分別詢問後，確認當時持刀揮砍傷人的是黃男，而王男僅負責控制行動，警詢後將2人依殺人未遂、強制等罪嫌，以及社維法送辦。

陳男轎車車身有多處血跡。記者翁至成／攝影
陳男轎車車身有多處血跡。記者翁至成／攝影
警方在傷者陳男的轎車後車廂，查獲8瓶笑氣鋼瓶。記者翁至成／翻攝
警方在傷者陳男的轎車後車廂，查獲8瓶笑氣鋼瓶。記者翁至成／翻攝
警方前天晚上獲報，新店區寶橋路一間汽車旅館外有人遭刀砍，傷者大面積出血。記者翁至成／翻攝
警方前天晚上獲報，新店區寶橋路一間汽車旅館外有人遭刀砍，傷者大面積出血。記者翁至成／翻攝
現場還留有陳男的大面積出血痕跡。記者翁至成／攝影
現場還留有陳男的大面積出血痕跡。記者翁至成／攝影
警方獲報，漏夜在該汽車旅館調查，確認衝突只在旅館外。記者翁至成／攝影
警方獲報，漏夜在該汽車旅館調查，確認衝突只在旅館外。記者翁至成／攝影
警方逮捕涉案黃男、王男，在車上查獲開山刀4把，警詢後送辦。記者翁至成／翻攝
警方逮捕涉案黃男、王男，在車上查獲開山刀4把，警詢後送辦。記者翁至成／翻攝

殺人 監視器

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