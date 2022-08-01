男子疑買賣笑氣引糾紛遭人砍傷 新店警逮人送辦
新店區昨日深夜有人遭砍殺4刀而倒臥血泊，經緊急送醫後無生命危險，警方連夜偵辦並於今天晚間逮捕2人，初步了解是因買賣笑氣引發糾紛及衝突，訊後依殺人未遂等罪嫌送辦。
警方表示，昨日晚間近11時接獲通報，有人倒臥在新店區寶橋路某汽車旅館前，警方到場查看，35歲陳姓男子腹部、背部受4處刀傷，大量失血，經送醫急救後已無生命危險。
警方展開偵辦並在陳男車上查扣8瓶笑氣，經調閱附近監視畫面，鎖定21歲黃姓男子及21歲王姓男子涉有重嫌。經連夜偵辦並掌握兩人去向，於是向檢察官聲請拘票獲准，今晚6時許將黃姓、王姓男子逮捕到案。
經偵訊，初步了解雙方因為買賣笑氣引起糾紛，警方在黃男車上查扣4把開山刀，但黃男供稱這4把刀不是犯案用刀，他在逃逸途中已將做案用刀械拋下不明地點的橋梁下，訊後黃男及王男被警方依殺人未遂等罪嫌移送法辦。
警方指出，陳姓傷者若涉違法販賣笑氣，未來也可能涉及刑罰。
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