男毒蟲與男密友合購毒品 超商店到店寄貨重判6年
彰化縣粘姓男子與一名男密友合購毒品，還透過超商「店到店寄送」，粘男辯護人為他辯護說，粘男性別氣質遭受社會偏見排擠，求職也困難，才會寄託於施用毒品排解，彰化地方法院仍依運輸第二級毒品罪將他判刑6年2月。
判決書指出，粘男分別於2020年12月及2021年的1月、3月與周姓男密友合購安非他命毒品，兩人平常都用line連絡，由粘男負責去買毒品，再以4000元到8000元不等金額把毒品賣給周男，因周男不喜歡面交，粘男即透過超商店到店寄送方式，將毒品由福興鄉的超商寄到溪湖鎮的超商，周男再去領貨。
粘男則否認販賣毒品，辯稱他是和周男約定好合買，再寄毒品給周男，周男再匯錢給他，他和周男認識2、3年，兩人曾發生親密關係，基於情誼，才為周代購毒品。
辯護人也以粘男經濟狀況不佳，因其性別氣質遭受社會偏見排擠，求職也困難，自身染有毒癮，具有強烈病患性質，曾受身心巨大壓力，才寄託於施用毒品排解，但他案發後已深切悔悟自身犯行，且並無大量或長期運輸使毒品流入市面，且未曾有任何運輸毒品之前案紀錄。
不過法官認為粘男運輸寄送安非他命，助長毒品氾濫，毒品衍生諸多家庭、社會乃至犯罪問題，因此仍將他判刑6年2月，可上訴。
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