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高雄男遭強押關洗車場凌虐 嫌犯犯案動機曝光
高雄市25歲許姓男子和常姓男子有債務糾紛，今晨常男夥同3名友人將許強押至前金區一處洗車場痛毆凌虐，特勤人員下午攻堅救出許男，現場逮捕常、林2人，另逮獲2共犯，警方初步調查，雙方疑為詐欺集團分子，常男懷疑被害人私吞詐款，於是押人教訓。
警方調查，許姓男子疑和人有債務糾紛，今晨3時43分許在新富路上遭2車4人強押上車，目擊民眾見狀，通報警方指有人當街打架，被害人被押走，警方獲報趕抵，嫌犯已逃逸無蹤。
警方漏夜調閱監視器追查，查出其中一名林姓男子（30歲）案發後，駕車至鼓山區一家汽車旅館投宿，先逮捕林男後，查知被害的許男被主嫌常姓男子（31歲）等人押往鄭姓男子（34歲）所經營的前金區一間洗車場。
警方查出洗車場地點後，今天下午4時請來保大特勤人員支援，特勤荷槍實彈攻堅，屋內的常男和方男逃逸不及，將店內關燈，警方攻堅破門後，將常、方2嫌壓制在地，救出被打得頭破血流、蜷縮在屋後方的許男，許男送醫後幸無大礙；另在三民區逮捕鄭姓男子。
據指出，被害的許男聲稱積欠常男30萬元債務，被對方逼債，但涉案的常男卻對許男欠債原因、金額等關鍵因素避重就輕，警方初步調查，雙方都是詐欺集團成員，懷疑是詐騙所得帳款遭黑吃黑引發糾紛，全案訊後先依妨害自由、妨害秩序及傷害等罪嫌，將常等4嫌送辦。
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