快訊

U12世界盃／吳聖智投打俱佳 中華隊擊敗墨西哥關鍵一勝

新店拳擊館鬧人命？26歲男頭遭重擊顱內出血 2小時後腦死

中職／兩個月精心準備 陳子豪明星賽求婚把炸彈傳下去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男遭強押關洗車場凌虐 嫌犯犯案動機曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市25歲許姓男子和常姓男子有債務糾紛，今晨常男夥同3名友人將許強押至前金區一處洗車場痛毆凌虐，特勤人員下午攻堅救出許男，現場逮捕常、林2人，另逮獲2共犯，警方初步調查，雙方疑為詐欺集團分子，常男懷疑被害人私吞詐款，於是押人教訓。

警方調查，許姓男子疑和人有債務糾紛，今晨3時43分許在新富路上遭2車4人強押上車，目擊民眾見狀，通報警方指有人當街打架，被害人被押走，警方獲報趕抵，嫌犯已逃逸無蹤。

警方漏夜調閱監視器追查，查出其中一名林姓男子（30歲）案發後，駕車至鼓山區一家汽車旅館投宿，先逮捕林男後，查知被害的許男被主嫌常姓男子（31歲）等人押往鄭姓男子（34歲）所經營的前金區一間洗車場。

警方查出洗車場地點後，今天下午4時請來保大特勤人員支援，特勤荷槍實彈攻堅，屋內的常男和方男逃逸不及，將店內關燈，警方攻堅破門後，將常、方2嫌壓制在地，救出被打得頭破血流、蜷縮在屋後方的許男，許男送醫後幸無大礙；另在三民區逮捕鄭姓男子。

據指出，被害的許男聲稱積欠常男30萬元債務，被對方逼債，但涉案的常男卻對許男欠債原因、金額等關鍵因素避重就輕，警方初步調查，雙方都是詐欺集團成員，懷疑是詐騙所得帳款遭黑吃黑引發糾紛，全案訊後先依妨害自由、妨害秩序及傷害等罪嫌，將常等4嫌送辦。

高雄市許姓男子因債務糾紛被人強押至前金區洗車場痛毆凌虐，警方攻堅救人後，封鎖現場調查。記者石秀華／翻攝
高雄市許姓男子因債務糾紛被人強押至前金區洗車場痛毆凌虐，警方攻堅救人後，封鎖現場調查。記者石秀華／翻攝
警方在前金區一家洗車場攻堅救出被害人，涉案常姓嫌犯被警方強押在地。記者石秀華／翻攝
警方在前金區一家洗車場攻堅救出被害人，涉案常姓嫌犯被警方強押在地。記者石秀華／翻攝
高雄市許姓男子疑因和他人有債務糾紛，遭人強押至前金區洗車場痛毆凌虐，警方今天下午攻堅救人。記者石秀華／翻攝
高雄市許姓男子疑因和他人有債務糾紛，遭人強押至前金區洗車場痛毆凌虐，警方今天下午攻堅救人。記者石秀華／翻攝

債務 特勤人員 高雄市

延伸閱讀

高雄爸為2孩任性加點「整顆荷包蛋」 驚見25元價：下次不敢了

影／高雄男債務糾紛遭強押關洗車場痛毆凌虐 特勤攻堅救人

影／高雄山區由藍轉綠？茂林豐收祭拉紅布條挺「邁」

高雄多奇廟！七夕添桃花運 月老神助攻

相關新聞

影／高雄男債務糾紛遭強押關洗車場痛毆凌虐 特勤攻堅救人

高雄市鳳山區一名許姓男子疑和他人有債務糾紛，今天凌晨在新富路被3名男子堵住去路，強押上車後，不知去向；警方獲報追查，今天...

影／鴛鴦通緝犯拒絕盤查開車逃逸 警員遭拖行奮勇攔停

新北市林口警分局員警前天在泰山區盤查違停車輛，沒想到對方拒檢駕車逃逸，警員吳崇亘隨即探身進車窗抓住方向盤，但仍被拖行數十...

好心送水勸離遭記恨 醫師助理臉被遊民砍破慘縫80針

台中市平等街耳鼻喉科診所鍾姓醫師助理27日遭許姓遊民持美工刀狂砍，血流如注，瞬間染紅白袍，鍾臉部中刀傷口裂到右耳，緊急縫...

高雄男遭強押關洗車場凌虐 嫌犯犯案動機曝光

高雄市25歲許姓男子和常姓男子有債務糾紛，今晨常男夥同3名友人將許強押至前金區一處洗車場痛毆凌虐，特勤人員下午攻堅救出許...

台東市同鄉北上開毒品雜貨店 北市警破販毒集團

33歲的王姓男子與同鄉楊姓、饒姓男子，共組販毒集團，由王男向上游拿貨，楊、饒租用iRent車輛送貨，3人活躍於雙北一帶；...

兩男結夥竹苗兜售槍枝 士林警查獲2槍送辦羈押獲准

歸化本國籍的李姓男子，涉嫌仲介販賣槍枝，士林警方接獲線報7月27日在苗栗竹南鎮埋伏逮捕李男和黃男，搜出2把金牛座改造手槍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。