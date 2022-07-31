影／鴛鴦通緝犯拒絕盤查開車逃逸 警員遭拖行奮勇攔停

新北市林口警分局員警前天在泰山區盤查違停車輛，沒想到對方拒檢駕車逃逸，警員吳崇亘隨即探身進車窗抓住方向盤，但仍被拖行數十公尺，幸好支援警力迅速趕抵協助攔停，原來車上1對情侶都是通緝犯。

明志派出所2名警員29日下午3時許，巡邏發現1輛黑色轎車違停在明志路二段路旁紅線，趨前示意受檢時，37歲楊姓駕駛雖放下玻璃車窗，卻踩油門企圖逃逸。

警員吳崇亘見狀，馬上探身進車內抓住方向盤，試圖阻止犯嫌逃逸，結果仍被拖行數十公尺，另1名警員童皓群通報支援並追去，短短1分鐘內支援警網趕抵，其中1輛警用機車也被衝撞倒地，最後把車上1對情侶拖下車控制在路旁，上銬逮捕。

原來楊男和36歲鍾姓女友都是通緝犯，才會拒檢逃逸，車上還被搜出2包大麻。這對情侶都有多次毒品前科，楊男目前因涉妨害公務遭通緝，鍾女涉嫌傷害罪被通緝。