快訊

楊祐寧婚禮甜吻嬌妻放閃光！ 放話拚生「橄欖球隊」

中職／恰恰3項明星賽障礙先破1關 林智勝20安史上最多

不畏聯準會狂升息 匯銀：新台幣重返3字頭看「三大關鍵」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／鴛鴦通緝犯拒絕盤查開車逃逸 警員遭拖行奮勇攔停

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口警分局員警前天在泰山區盤查違停車輛，沒想到對方拒檢駕車逃逸，警員吳崇亘隨即探身進車窗抓住方向盤，但仍被拖行數十公尺，幸好支援警力迅速趕抵協助攔停，原來車上1對情侶都是通緝犯。

明志派出所2名警員29日下午3時許，巡邏發現1輛黑色轎車違停在明志路二段路旁紅線，趨前示意受檢時，37歲楊姓駕駛雖放下玻璃車窗，卻踩油門企圖逃逸。

警員吳崇亘見狀，馬上探身進車內抓住方向盤，試圖阻止犯嫌逃逸，結果仍被拖行數十公尺，另1名警員童皓群通報支援並追去，短短1分鐘內支援警網趕抵，其中1輛警用機車也被衝撞倒地，最後把車上1對情侶拖下車控制在路旁，上銬逮捕。

原來楊男和36歲鍾姓女友都是通緝犯，才會拒檢逃逸，車上還被搜出2包大麻。這對情侶都有多次毒品前科，楊男目前因涉妨害公務遭通緝，鍾女涉嫌傷害罪被通緝。

警詢後將2人分別依通緝案件，以及妨害公務罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署。

原來楊男和鍾姓女友都是通緝犯，才會拒檢逃逸，車上還被搜出2包大麻。記者林昭彰／翻攝
原來楊男和鍾姓女友都是通緝犯，才會拒檢逃逸，車上還被搜出2包大麻。記者林昭彰／翻攝
警員吳崇亘探身進車內抓住方向盤，試圖阻止犯嫌逃逸，結果仍被拖行數十公尺。記者林昭彰／翻攝
警員吳崇亘探身進車內抓住方向盤，試圖阻止犯嫌逃逸，結果仍被拖行數十公尺。記者林昭彰／翻攝
支援警網趕抵，將車攔下並把車內１對情侶拖到路旁上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝
支援警網趕抵，將車攔下並把車內１對情侶拖到路旁上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝

通緝 情侶

延伸閱讀

新北警周末大臨檢逮43通緝犯 他住網咖1個月不知被通緝

一夜查8酒駕4通緝犯1毒品案 苗警長率百警威力掃蕩

中警周末大臨檢動員627警力 逮4通緝犯抓12名酒駕送辦

淨化選前治安 南警執行擴大臨檢查獲通緝犯

相關新聞

高雄男債務糾紛遭強押關洗車場痛毆凌虐 特勤攻堅救人

高雄市鳳山區一名許姓男子疑和他人有債務糾紛，今天凌晨在新富路被3名男子堵住去路，強押上車後，不知去向；警方獲報追查，今天...

影／鴛鴦通緝犯拒絕盤查開車逃逸 警員遭拖行奮勇攔停

新北市林口警分局員警前天在泰山區盤查違停車輛，沒想到對方拒檢駕車逃逸，警員吳崇亘隨即探身進車窗抓住方向盤，但仍被拖行數十...

好心送水勸離遭記恨 醫師助理臉被遊民砍破慘縫80針

台中市平等街耳鼻喉科診所鍾姓醫師助理27日遭許姓遊民持美工刀狂砍，血流如注，瞬間染紅白袍，鍾臉部中刀傷口裂到右耳，緊急縫...

台東市同鄉北上開毒品雜貨店 北市警破販毒集團

33歲的王姓男子與同鄉楊姓、饒姓男子，共組販毒集團，由王男向上游拿貨，楊、饒租用iRent車輛送貨，3人活躍於雙北一帶；...

兩男結夥竹苗兜售槍枝 士林警查獲2槍送辦羈押獲准

歸化本國籍的李姓男子，涉嫌仲介販賣槍枝，士林警方接獲線報7月27日在苗栗竹南鎮埋伏逮捕李男和黃男，搜出2把金牛座改造手槍...

桃園男占車庫門睡翻無視警敲窗 違禁品意外曝光慘被逮

桃園市一處民宅車庫大門昨天被一輛白色BMW擋住，車上男子呼呼大睡，引起住戶不滿報警，但他一度連員警敲窗都他無視，下車後也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。