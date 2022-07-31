高雄男債務糾紛遭強押關洗車場痛毆凌虐 特勤攻堅救人

高雄市鳳山區一名許姓男子疑和他人有債務糾紛，今天凌晨在新富路被3名男子堵住去路，強押上車後，不知去向；警方獲報追查，今天下午掌握許男被關在前金區一處洗車場，派出荷槍實彈的特勤人員攻堅，逮獲林姓、常姓等2名嫌犯，並救出被痛毆成傷的許姓男子，警方另在鳳山一處汽車旅館內逮獲一名共犯，正釐清犯案動機。

警方調查，25歲的許姓男子疑和人有債務糾紛，今晨在新富路上遇常姓男子(31歲)等3人討債，雙方一言不合下，許男被對方強押上車，有民眾見狀報警。

警方獲報展開調查，今天下午3時掌握嫌犯將許男壓至前金區一家洗車場，派出荷槍實彈的保大特勤人員攻堅，當場逮捕林姓、常姓等2名嫌犯，並救出被打得頭破血流的許姓被害人，幸送醫後無大礙。