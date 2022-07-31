台東市同鄉北上開毒品雜貨店 北市警破販毒集團

33歲的王姓男子與同鄉楊姓、饒姓男子，共組販毒集團，由王男向上游拿貨，楊、饒租用iRent車輛送貨，3人活躍於雙北一帶；北市警方掌握線報循線追查下，本月22日在新北市蘆洲區逮到王男等3人，警詢後依毒品危害防制條例送辦，3人都被收押。

據了解，王男、饒男（36歲）、楊男（28歲）3人都是台東縣台東市人，彼此都是同鄉，3人從去年12月開始販毒，經營至少半年。

警方調查，北市刑大特勤中隊數月前路檢，查獲李男持有毒品咖啡包、K他命等違禁物，經刑大偵七隊組成專案小組並報請士林地檢署綱股檢察官李美金指揮偵辦，積極深入追查販毒網絡，透過資料庫過濾分析，掌握在微信上綽號「雜貨店」的販毒集團。

經專案小組向上溯源追查，掌握李男的上游王男、饒男、楊男等人。警方發現，王男的販毒集團，分工是由王透過管道，向毒品上游取得咖啡包、K他命等毒品後，交給楊男、饒男租用iRent車輛在雙北地區送貨。

專案小組多日蒐證，本月22日派員持搜票、拘票到王男等3人位在新北市蘆洲區住處執行查緝，拘提王男等3人到案，另在住處查扣毒品咖啡包78包、K他命24包、GHB藥水1瓶、搖頭丸4顆等證物。

王男等人坦承販毒，全案詢後依毒品危害防制條例，移送士林地檢署偵辦，3人都被羈押。