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兩男結夥竹苗兜售槍枝 士林警查獲2槍送辦羈押獲准
歸化本國籍的李姓男子，涉嫌仲介販賣槍枝，士林警方接獲線報7月27日在苗栗竹南鎮埋伏逮捕李男和黃男，搜出2把金牛座改造手槍，依槍砲彈藥刀械管制條例移送苗栗地檢署，檢方複訊後聲請羈押獲准。
綽號「小李」的李男父母都是越南籍，小時候來台灣讀書後，歸化本國籍，卻不學好有多項毒品前科。這次遭警方查獲涉嫌擁槍自重，疑似有穩定的上游來源，在新竹、苗栗一帶向不特定人仲介、兜售槍枝。
李男辯稱，平日從事水電工作，但工作不是天天有，槍枝是一名出境越南的人叫他保管，近期缺錢才會賣槍，並委託朋友黃男找買家。
士林警方指出，李男生性狡猾，平日無固定住居所，為規避警方查緝，除交易地點不斷更換，對於購買槍枝者身分，更是嚴加過濾，行徑十分小心、謹慎，1把槍販售4至5萬元，有時更抬高價格7至8萬元出售槍枝。
專案小組蒐報販槍事證及掌握其行蹤，7月27日在苗栗竹南查緝李男、黃男到案，從李男身上搜出改造手槍2把，空彈匣沒有子彈，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送苗檢偵辦，檢方複訊2人向法院聲押獲准。
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