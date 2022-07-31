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桃園男占車庫門睡翻無視警敲窗 違禁品意外曝光慘被逮
桃園市一處民宅車庫大門昨天被一輛白色BMW擋住，車上男子呼呼大睡，引起住戶不滿報警，但他一度連員警敲窗都他無視，下車後也是神情恍惚、說不出話，隨後被發現副駕駛座放了20包毒咖啡包；警方隨即將他控制在地，詢後依毒品罪嫌送辦。
桃園警分局同安派出所昨天23時30分許接獲報案，民眾稱新埔七街上有輛未熄火轎車堵住民宅車庫，而駕駛在車上熟睡，怎麼叫都不理會，導致車輛無法進出。
員警抵達現場，敲打車窗許久，車內男子才終於醒來，但他睡眼惺忪瞄了員警一眼後，竟關閉引擎繼續睡，一旁民眾忍不住說，「他ㄎㄧㄤ了吧」。
員警懷疑他酒醉，便持續敲窗，終於把他叫醒。男子打開車門後精神恍惚，下車也站不穩，無法正確回應警方詢問。
員警察覺有異，隨即在車內副駕駛座發現20包毒品咖啡包，當場將男子控制住並呼叫支援，隨後當場以毒品試劑檢驗，發現內容物呈現二級毒品陽性反應，且其中一包更已打開使用過，便逮捕還在昏沉的邱姓男子（24歲）逮捕，詢後依涉違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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