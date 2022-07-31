雲林縣警局全縣同步臨檢 出動176名警力查無不法

年底選舉將近，配合內警政署0730 全國性擴大臨檢專案勤務，雲林縣警察局昨晚動員176名警力執勤，設置路檢點盤查可疑車輛，並鎖定73處聲色場所及理容店等，全縣同步臨檢掃蕩，歷經4小時臨檢後，雲林縣警局及轄下6分局均查無不法情事。

雲林縣警局表示，昨晚出動176名警力，在主要聯外幹道、易查獲毒品路段，設置路檢點盤查可疑車輛，並掃蕩73處KTV、酒店、護膚美容店、電子遊戲場等場所，歷經4小時全縣同步臨檢後，均無查獲酒駕、槍毒或賄選等不法情事。

另外，據雲林縣警局統計，今年1月至6月份總共抓到通緝犯599人，並查獲非法槍械34枝、子彈912顆，以及各級毒品435件、424人、毒品總重量達6681公克。