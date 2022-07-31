她連生3子不同爸 毒防局孕釀希望伴毒癮者育兒路不孤單

高雄女監和高雄市毒防局合作，懷孕受刑人入監就有毒防局人員協助關懷輔導，保外待產期間持續關注是否定時產檢，透過「藥癮者生育保健醫療支持補助計畫」，涵蓋戒癮醫療、避孕、節育、高層次超音波產檢、新生兒篩檢等補助，降低藥癮者防衛心，讓女性毒癮者育兒之路不孤單，給更多正向引導。

「不只幫助個人，而是陪伴一個家庭！」高雄市毒防局長林瑩蓉曾經是律師，看盡社會百態，對一人吸毒全家受累情況格外有感，她要求個管員要和收容人建立信任關係，給予心理支持，成為回歸正軌重要一步。

去年高雄地檢署偵辦毒品案，發現8名八歲以下幼童長期置身毒窟，無辜吸食「二手毒」。林瑩蓉說，這一案件8名孩子第一時間由社會局安置，對於這類高風險家庭，毒防局介入後，透過「家系圖」及「藥癮者家庭未成年子女跨網絡合作服務模式」，有系統性地掌握各關聯環節，進行跨網絡單位的共案輔導追蹤，也發展智慧毒防，擬以科技運用家系圖，就像追蹤新冠肺炎確診者足跡，要擴大匡列、疫調，把網絡追得更徹底，才不會有漏網之魚。

毒防局女性輔導組督導周嘉琦說，不少女性毒癮者懷抱孕兒夢，孩子也可能是她們擺脫毒品束縛一大動能，34歲小慧因毒品案入監，去年5月出監時懷孕3個多月，她和男友沒有一技之長，經濟困窘，小慧有糖尿病宿疾，一心渴望當媽媽的她，在乎孩子健康，個管員為她申辦毒防局全國唯一加碼的「藥癮戒治婦幼醫療補助」，陪她到醫院做高層次超音波等產檢，去年底孩子出生，是個健康寶寶，小慧堅定地告訴個管員「會當個好媽媽，不會再走回頭路」。

毒防局股長林佩樺說，女性藥癮輔導專組現有7名個管員、督導等，提供女性藥癮者心理諮商、醫療戒癮、技能培訓、就業輔導，也強化女性藥癮者孕產期訪視及評估，透過暖心的陪伴關懷，建立與個案的互信關係，讓她們感覺被接納，也視個案需求提供醫療、早療、社福及照護資源。2020年服務孕產婦20人、2021年服務17人，今年至3月為止已服務孕產婦7人。

台灣照顧管理協會理事長張淑慧說，許多女性毒癮者想生、敢生很大一項原因是他們成長過程缺乏愛，渴望有個家庭，有部分人動機是藉由懷孕躲避監所管理。張淑慧說，過去不少專家討論保外待產機制是否有漏洞，但目前監所規範是，受刑人懷孕5月以上或生產未滿2月者，依規定辦理拒絕收監；如未符合上述條件者，則需入監服刑，搭配訪視等，應能提高把關強度。

張淑慧與不少毒癮媽媽有些互動，她說，曾有一名年輕毒癮者告訴她，希望懷孕來綁住另一半，成就一個家庭，但她連生了3個不同爸爸的孩子，卻綁不住任何一個，現在3名孩子都是外公外婆在帶，留下棘手難題。