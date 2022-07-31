快訊

新竹棒球場爭議 陳宗彥：體育發展當政治砲火 大可不必

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她連生3子不同爸 毒防局孕釀希望伴毒癮者育兒路不孤單

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導

高雄女監和高雄市毒防局合作，懷孕受刑人入監就有毒防局人員協助關懷輔導，保外待產期間持續關注是否定時產檢，透過「藥癮者生育保健醫療支持補助計畫」，涵蓋戒癮醫療、避孕、節育、高層次超音波產檢、新生兒篩檢等補助，降低藥癮者防衛心，讓女性毒癮者育兒之路不孤單，給更多正向引導。

「不只幫助個人，而是陪伴一個家庭！」高雄市毒防局長林瑩蓉曾經是律師，看盡社會百態，對一人吸毒全家受累情況格外有感，她要求個管員要和收容人建立信任關係，給予心理支持，成為回歸正軌重要一步。

去年高雄地檢署偵辦毒品案，發現8名八歲以下幼童長期置身毒窟，無辜吸食「二手毒」。林瑩蓉說，這一案件8名孩子第一時間由社會局安置，對於這類高風險家庭，毒防局介入後，透過「家系圖」及「藥癮者家庭未成年子女跨網絡合作服務模式」，有系統性地掌握各關聯環節，進行跨網絡單位的共案輔導追蹤，也發展智慧毒防，擬以科技運用家系圖，就像追蹤新冠肺炎確診者足跡，要擴大匡列、疫調，把網絡追得更徹底，才不會有漏網之魚。

毒防局女性輔導組督導周嘉琦說，不少女性毒癮者懷抱孕兒夢，孩子也可能是她們擺脫毒品束縛一大動能，34歲小慧因毒品案入監，去年5月出監時懷孕3個多月，她和男友沒有一技之長，經濟困窘，小慧有糖尿病宿疾，一心渴望當媽媽的她，在乎孩子健康，個管員為她申辦毒防局全國唯一加碼的「藥癮戒治婦幼醫療補助」，陪她到醫院做高層次超音波等產檢，去年底孩子出生，是個健康寶寶，小慧堅定地告訴個管員「會當個好媽媽，不會再走回頭路」。

毒防局股長林佩樺說，女性藥癮輔導專組現有7名個管員、督導等，提供女性藥癮者心理諮商、醫療戒癮、技能培訓、就業輔導，也強化女性藥癮者孕產期訪視及評估，透過暖心的陪伴關懷，建立與個案的互信關係，讓她們感覺被接納，也視個案需求提供醫療、早療、社福及照護資源。2020年服務孕產婦20人、2021年服務17人，今年至3月為止已服務孕產婦7人。

台灣照顧管理協會理事長張淑慧說，許多女性毒癮者想生、敢生很大一項原因是他們成長過程缺乏愛，渴望有個家庭，有部分人動機是藉由懷孕躲避監所管理。張淑慧說，過去不少專家討論保外待產機制是否有漏洞，但目前監所規範是，受刑人懷孕5月以上或生產未滿2月者，依規定辦理拒絕收監；如未符合上述條件者，則需入監服刑，搭配訪視等，應能提高把關強度。

張淑慧與不少毒癮媽媽有些互動，她說，曾有一名年輕毒癮者告訴她，希望懷孕來綁住另一半，成就一個家庭，但她連生了3個不同爸爸的孩子，卻綁不住任何一個，現在3名孩子都是外公外婆在帶，留下棘手難題。

還有一名媽媽說她想藉由懷孕就可以戒毒，但3個月過後還是繼續用毒，意志不敵毒品誘惑。另一名毒癮媽媽說，她懷孕初期沒發現「鬧出人命」，發現時不敢去醫院，深怕被警察抓就撐到生下來，懷孕過程完全沒產檢。

高雄市毒防局長林瑩蓉（中）曾經是律師，看過許多毒品犯罪樣態，進公部門服務後，對反毒有更多想法與對策。記者王慧瑛／攝影
高雄市毒防局長林瑩蓉（中）曾經是律師，看過許多毒品犯罪樣態，進公部門服務後，對反毒有更多想法與對策。記者王慧瑛／攝影
高雄市毒防局團隊設有女性專組，提供個案管理師輔導女性藥癮者，提供「藥癮者生育保健醫療支持補助計畫」，服務過程重視溫度與互信。記者王慧瑛／攝影
高雄市毒防局團隊設有女性專組，提供個案管理師輔導女性藥癮者，提供「藥癮者生育保健醫療支持補助計畫」，服務過程重視溫度與互信。記者王慧瑛／攝影
高雄市毒防局營造溫馨氛圍，要讓服務過程多些人味互動。記者王慧瑛／攝影
高雄市毒防局營造溫馨氛圍，要讓服務過程多些人味互動。記者王慧瑛／攝影
高雄市毒防局團隊設有女性專組，提供個案管理師輔導女性藥癮者，提供「藥癮者生育保健醫療支持補助計畫」，涵蓋避孕、節育、高層次超音波產檢等補助。記者王慧瑛／攝影
高雄市毒防局團隊設有女性專組，提供個案管理師輔導女性藥癮者，提供「藥癮者生育保健醫療支持補助計畫」，涵蓋避孕、節育、高層次超音波產檢等補助。記者王慧瑛／攝影
高雄市毒防局團隊設有女性專組，提供個案管理師輔導女性藥癮者，提供「藥癮者生育保健醫療支持補助計畫」，涵蓋避孕、節育、高層次超音波產檢等補助。記者王慧瑛／攝影
高雄市毒防局團隊設有女性專組，提供個案管理師輔導女性藥癮者，提供「藥癮者生育保健醫療支持補助計畫」，涵蓋避孕、節育、高層次超音波產檢等補助。記者王慧瑛／攝影
高雄市毒防局長林瑩蓉（中）曾經是律師，看過許多毒品犯罪樣態，進公部門服務後，對反毒有更多想法與對策。記者王慧瑛／攝影
高雄市毒防局長林瑩蓉（中）曾經是律師，看過許多毒品犯罪樣態，進公部門服務後，對反毒有更多想法與對策。記者王慧瑛／攝影
高雄市毒防局營造溫馨氛圍，要讓服務過程多些人味互動。記者王慧瑛／攝影
高雄市毒防局營造溫馨氛圍，要讓服務過程多些人味互動。記者王慧瑛／攝影

延伸閱讀

疫情催生毒寶寶增多？ 毒性共伴兒科醫吐露憂心

懷胎出血不敢說 「衝浪女孩」鄭宇恩有孕已7月

台南市首創「居家安胎服務」 每胎最高補助1萬2500元

哥因女友懷孕向他「借30萬辦婚禮」 網傻眼嘆：登記200解決

相關新聞

疫情催生毒寶寶增多？ 毒性共伴兒科醫吐露憂心

防疫宅在家時間增多，毒品人口也不例外，林口長庚醫院小兒科醫師吳昌騰去年底至今年初，2個月內在兒科急診密集處理六名毒寶寶，...

毒寶寶變多了 追蹤系統待建立

國內「毒寶寶」有逐漸增加趨勢，林口長庚醫院小兒科醫師吳昌騰去年底到今年初，短短二個月內診療過六名毒寶寶，過去約二個月才遇...

好心送水勸離遭記恨 醫師助理臉被遊民砍破慘縫80針

台中市平等街耳鼻喉科診所鍾姓醫師助理27日遭許姓遊民持美工刀狂砍，血流如注，瞬間染紅白袍，鍾臉部中刀傷口裂到右耳，緊急縫...

她連生3子不同爸 毒防局孕釀希望伴毒癮者育兒路不孤單

高雄女監和高雄市毒防局合作，懷孕受刑人入監就有毒防局人員協助關懷輔導，保外待產期間持續關注是否定時產檢，透過「藥癮者生育...

3歲前黃金期 毒寶寶出養是社政系統一大挑戰

台灣兒少收出養媒合機構現有8家、12處，其中財團法人兒童福利聯盟主力在國內、財團法人天主教福利會以國外出養為大宗。兒盟副...

漂洋過海的愛助毒寶寶重生 「根的失落」藏內心深處

1歲半男孩「東東」是毒寶寶也是愛滋寶寶，2020年9月出生，母親保外待產生下他，刻意選擇到沒產檢紀錄、不曾留下病歷的高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。