3歲前黃金期 毒寶寶出養是社政系統一大挑戰

台灣兒少收出養媒合機構現有8家、12處，其中財團法人兒童福利聯盟主力在國內、財團法人天主教福利會以國外出養為大宗。兒盟副主任楊雯伃說，3歲前是國內出養黃金期，為設法提高出養機會，近年安排有毒品等特殊背景孩子與有意收養者團體互動，讓他們對毒寶寶改觀，逐漸提高國內出養。

楊雯伃說，去年兒盟處理兒少出養案有3成是有毒品背景特殊孩子，可見毒寶寶問題仍是社政系統一大挑戰。出養過程有許多關卡要克服，孩子年齡、性別、背景、健康狀況是4項重要因素，0至3歲是國內出養黃金期，3至6歲孩子以國際出養為主。

楊雯伃表示，為提高國內對毒寶寶接受度，兒盟近年做許多努力，安排毒寶寶與有意收養人團體互動，有人在相處後驚訝地說「原來毒寶寶和同齡孩子發展無異」，對毒寶寶改觀，決定伸出接納的手。兒盟也針對毒寶寶出養後做健康追蹤，發現多數毒寶寶只要能得到良好照顧與陪伴，發展潛力不輸同齡孩子。

「收出養是與時間賽跑！」楊雯伃說，出養必須取得原生家庭同意書，有時候原生父母態度反覆，孩子從1歲拖到3歲還在等，她曾處理一件毒寶寶出養案印象格外深刻，一名20多歲年輕媽媽生下第一個孩子後，便因為毒品案入監，她渴望出獄後能親自照顧，對是否出養態度猶豫，一拖就是一年多，某一天獄友一句話讓她轉念，獄友告訴她「與其讓孩子跟在你身邊哭，不如在收養父母身旁笑」，這句話對她起了很大作用，她寫信給楊雯伃，表示她願意簽下出養同意書，不久孩子便出養到荷蘭。

財團法人天主教福利會執行收出養任務40年，去年完成36件，原生父母有毒品背景占一半，國外出養35件，國內僅占1件。天主教福利會主任楊淑宜分析，毒寶寶在國內出養困難，癥結在於收養人對孩子健康有顧慮是主因。

楊淑宜提到，天主教福利會投入收出養業務長達40年，有特殊需求孩子占高比率，除毒寶寶，原生父母有精神障礙、智能障礙背景者也占一部分，媒合出養挑戰高。

楊淑宜說，基於認同、文化等因素，希望以國內出養優於國外出養，對特殊孩子來說，一旦國內接受度低，出養到國外成為重要契機。天主教福利會統計出養到國外案例中，以美國占最多，其次是義大利、荷蘭、瑞典。

「不少養父母支持孩子回台灣尋根，胸襟讓人感動！」楊淑宜提到，曾有一名未滿1歲便出養到荷蘭的毒寶寶，青少年階段在養父母陪伴下來台尋親，社工居間安排下到監獄辦理會客，見到和她長得有幾分相似的媽媽，母女倆透過社工翻譯交談，母親相當感動，認為當初出養孩子的選擇是正確的，孩子也理解媽媽當時有困難，不得不將她出養的決定。除了那次會客，這個孩子成年後又多次來台灣，她認為「回到台灣很有歸屬感！」

楊淑宜指出，許多被送出養的孩子，常覺得自身處境像「香蕉」，黃種人膚色下，內在是受白人文化洗禮，在國外可能被當成「外來的人」，回到台灣已不會說中文，和原生家庭生活習慣也不同了，「根的失落」是內心深處難迴避的衝擊。

楊淑宜分析，去年天主教福利會完成出養36件案例，國外35件、國內1件，3歲以下孩子有7人，3歲以上是多數，在國內超過3歲以上要被收養難度提高，加上原生父母有毒品等背景，都會加劇國內出養難度，媒合國外收養人成為重要途徑，國外對毒寶寶接受度較高，很重要因素是文化，且毒寶寶戒斷症狀及健康風險其實沒想像中那麼大，國外收養者願敞開心胸接納，甚至連手足一起收養，讓他們成長過程更有伴。

「那臍帶相連的親暱感，不會消失！」楊淑宜說，許多原生父母迫不得已將孩子送養，做為媽媽的本質、母性其實都在，很多人會掛心「孩子有沒有過得好」，許多孩子也能理解媽媽是託付給可以提供更好照顧的對象。