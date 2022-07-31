疫情催生毒寶寶增多？ 毒性共伴兒科醫吐露憂心

防疫宅在家時間增多，毒品人口也不例外，林口長庚醫院小兒科醫師吳昌騰去年底至今年初，2個月內在兒科急診密集處理六名毒寶寶，憂心受毒害的下一代有增多跡象，黑數更是社會隱形炸彈，提醒社政單位留意。

警方查緝毒品案過程，最揪心情節，莫過於看到一起受苦、落難孩子。

三民二警分局民族派出所長林卓材104年任新興警分局偵查隊巡官，偵辦34歲賴女持有「毒郵票」案，赫然發現她落網前一天剛生下一名女嬰，坐月子第二天就因毒癮難耐，丟下襁褓中孩子外出「覓食」，警方好奇問「小孩父親是誰？」賴女說，「我也不知道。」讓警方傻眼。

警方觀察，許多女性毒癮者無謀生能力，部分會以肉體本錢和男毒蟲廝混或幫忙跑腿送毒，換免費毒品吸食，懷孕生完就落跑或將小孩丟給娘家人顧。林卓材說，頻繁進出監所的女性毒品人口會以懷孕保外就醫、待產換取自由，懷孕常成為脫身武器。

吳昌騰說，有時2個月才遇到一名毒寶寶，去年底到今年初密集遇到6名剛出生毒寶寶出現呼吸喘等症狀轉入長庚兒科急診，密度偏高，這6名毒寶寶有些是家中第5或第6個孩子，毒品人口特別想生、敢生，背後隱藏因素值得探究。

許多毒寶寶一出生便失去父母的愛，還要承受健康代價。吳昌騰說，每一名毒寶寶戒斷症狀不同，常見是呼吸窘迫、抽筋、神經系統問題等，伴隨早產、出生體重輕等風險。母親用不同毒品，孩子出現的戒斷症狀也有差異，例如母親吸大麻，孩子易出現學習及行為能力障礙；母親用古柯鹼，孩子易有生長遲緩，特定藥物有一些特定影響。

義大醫院副院長楊生湳說，吳昌騰推論疫情間因毒品人口宅在家，毒寶寶增多是有可能，毒寶寶黑數始終都在，很多醫院不想惹事碰此問題，也顧及產婦會被抓去勒戒，孩子無人照料等棘手問題。

楊生湳分析，毒寶寶黑數肯定遠超過官方掌握數據，吸毒孕婦多半不會配合產檢，不見光黑數多，成為隱形炸彈。疫情期間，人心鬱悶尋求禁藥紓壓，毒寶寶問題不會間斷，國外有同樣隱憂。他建議，基於優生保健考量，主張在不危及人權原則下，立法針對孕婦多做一道毒癮篩檢，早期防護。

究竟防疫期間毒寶寶是否增多？台北馬偕醫院新生兒科資深主治醫師許瓊心說，十年前毒寶寶確實滿多，她在醫院一個月接觸1、2名毒寶寶很常見，毒品圈近年也有少子化效應，沒有像早年那麼能生、愛生。許直言，毒寶寶屬於小眾，政府及醫界關注太少、太被動，不像早產兒孩子獲得較多資源，近年新興毒品氾濫，希望有更多年輕醫師投入毒寶寶臨床研究，累積更多資料，才能讓更多人看見毒寶寶需求。

高雄市婦產科醫師吳昆哲說，早年院方只要幫一名毒癮婦接生，後續就會有整掛毒孕婦找上門，是這一族群特性，今年因是虎年，生產力不佳，毒寶寶個案不多。這類個案依規定需通報警方，就曾碰過毒癮婦前腳才到，警察已在醫院等著，孩子一出生便被安置。