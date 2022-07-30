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影／台南今晚八大行業擴大臨檢 警長：淨化選前治安
台南市警四分局晚間執行署頒全國性擴大臨檢，由警察局長方仰寧親自帶隊，動員內、外勤警力，並出動保安警察第三總隊緝毒犬，針對安平轄區舞廳、養生館、KTV等8處場所擴大臨檢，並結合周邊道路4處路檢，攔查可疑人車，期淨化選前治安。
這次擴大臨檢，首次出動2隻緝毒犬「樂樂」、「麻吉」，分別為1歲2個月、8個月大的公犬，且均屬於史賓格獵犬，嗅覺特別靈敏，其中，資深的樂樂可辨識5種毒品，麻吉則首次陪同學長出任務，共同協助查緝毒品等，備受矚目。
台南市警四分局今晚執行全國性擴大臨檢勤務，由市警察局局長方仰寧親自帶隊，除動員內、外勤警力外，並申請保安警察大隊特殊任務編組、其他分局警力，共計81人次，以及市府聯合稽查小組支援。
警方指出，這次鎖定轄區治安熱點、不法分子易聚集處所周邊規畫4處路檢點，實施閉鎖式路檢，攔查可疑人車，同時臨檢掃蕩黑幫賴以維生及經常出入的舞廳、養生館、KTV等8處場所，逐一清查工作人員及消費者身分。
方仰寧指出，選戰逐漸升溫，為全面淨化選前社會治安，警方將厲行掃黑、肅槍、反毒政策，維護社會秩序，以行動回應市民的期待，期能全面淨化選前治安。
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