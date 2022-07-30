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警政署今晚動員5600名警力 執行全國性擴大臨檢

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

為淨化選前治安，警政署今天晚間規劃全國擴大臨檢勤務，動員5600名警察，針對幫派圍事或投資經營的營業場所、選舉賭盤及容易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所臨檢。

警政署表示，年底九合一大選定於年底11月26日投開票，為「淨化選前治安環境」與「確保選舉祥和平順」決心及目標，今晚規劃實施全國性擴大臨檢專案。

全國性擴大臨檢今天晚間開始實施到31日凌晨結束，總計動員警力約5600名。警政署通令全國各直轄市、縣（市）警察局依據轄區特性及治安狀況，結合掃黑、肅槍、緝毒等目標性作為，強化臨檢取締、路檢攔查等勤務。

警方針對黑道幫派經常活動、圍事或其經營行業，與犯罪集團相關不法場所，列為臨檢優先目標。

警政署表示，近來社會活動漸漸活絡，選前治安必須有效穩定，加上日本發生前首相安倍晉三遭槍殺事件，引起多國重視治安，有必要強化相關選前治安作為，這次執行全國性擴大臨檢，將不定期持續實施。

警政署今晚動員5600名警力，執行全國性擴大臨檢。記者廖炳棋/翻攝
警政署今晚動員5600名警力，執行全國性擴大臨檢。記者廖炳棋/翻攝
警政署今晚動員5600名警力，執行全國性擴大臨檢。記者廖炳棋/翻攝
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警政署今晚動員5600名警力，執行全國性擴大臨檢。記者廖炳棋/翻攝
警政署今晚動員5600名警力，執行全國性擴大臨檢。記者廖炳棋/翻攝
警政署今晚動員5600名警力，執行全國性擴大臨檢。記者廖炳棋/翻攝

臨檢 警察

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