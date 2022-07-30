警冒險搜山尋凶偵破滷味攤命案 盧秀燕：我力挺台中勇警

中市潭子滷味攤命案凶嫌在山區疑輕生，警方搜山多日發現遺體。台中市長盧秀燕透過臉書宣布，警局偵破滷味攤槍擊案，犯嫌被發現時已身亡。她說「我力挺警察」「我對台中勇警有信心！」

盧秀燕因腳傷復發，動刀住院，請假中。盧市長今天透過臉書貼文說，警察同仁近日每天派出數十名警力，朝嫌犯逃逸方向搜山，深山地形險惡，犯嫌又持有槍械，追捕過程，她為警察同仁提心吊膽。連日搜山，昨晚找到嫌犯，經比對身分確認為開槍犯嫌，警察同仁平安收隊。

連日來，民進黨議員針對潭子與大里槍擊案，砲轟市長換人、警局長下台。盧秀燕說，她要向勇敢保護市民的警察同仁致敬。這次行動，警察不懼險惡，深入山區搜捕，感謝警察局全力偵辦。警察保護市民，她力挺警察。打擊犯罪，她對台中勇警有信心。

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