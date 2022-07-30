聽新聞
test
0:00 / 0:00
警冒險搜山尋凶偵破滷味攤命案 盧秀燕：我力挺台中勇警
中市潭子滷味攤命案凶嫌在山區疑輕生，警方搜山多日發現遺體。台中市長盧秀燕透過臉書宣布，警局偵破滷味攤槍擊案，犯嫌被發現時已身亡。她說「我力挺警察」「我對台中勇警有信心！」
盧秀燕因腳傷復發，動刀住院，請假中。盧市長今天透過臉書貼文說，警察同仁近日每天派出數十名警力，朝嫌犯逃逸方向搜山，深山地形險惡，犯嫌又持有槍械，追捕過程，她為警察同仁提心吊膽。連日搜山，昨晚找到嫌犯，經比對身分確認為開槍犯嫌，警察同仁平安收隊。
連日來，民進黨議員針對潭子與大里槍擊案，砲轟市長換人、警局長下台。盧秀燕說，她要向勇敢保護市民的警察同仁致敬。這次行動，警察不懼險惡，深入山區搜捕，感謝警察局全力偵辦。警察保護市民，她力挺警察。打擊犯罪，她對台中勇警有信心。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言