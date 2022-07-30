好心送水勸離遭記恨 醫師助理臉被遊民砍破慘縫80針

台中市平等街耳鼻喉科診所鍾姓醫師助理27日遭許姓遊民持美工刀狂砍，血流如注，瞬間染紅白袍，鍾臉部中刀傷口裂到右耳，緊急縫80多針，十分駭人。許疑精神有狀況，落網還頻喊「反攻大陸」，依殺人未遂收押，診所今說，鍾當時好意拿水給許請他離去，非惡意驅趕，卻遭砍成顏面重傷，讓人心疼。

診所今受訪指出，許男常在附近出現，說話大聲、顛三倒四，懷疑他精神異常，21日診所準備開門營業發現許躺在前面騎樓，鍾姓助理客氣告知他診所準備營業，希望他先到其他地方休息，並好意拿了1瓶水，許當下也接過才離去。

未料27日下午，發現許男站三七步猛盯著診所內近一個小時，直到鍾開門幫患者指引藥局方向時，一轉身許就衝上前拿美工刀朝他後頸猛砍，認為許是因當天被請離開，才因此懷恨在心，並非隨機砍人，而鍾臉部中刀傷口裂至右耳，送院縫了80幾針，無生命危險但實在令人心疼。

診所也說，許男因精神問題宛如社區不定時炸彈，誰碰到誰倒楣，很怕又向當年小燈泡事件重演，更不希望類似狀況再發生，呼籲相關精神疾病通報、後續追蹤必得更落實。

警方調查，許男（64歲）是遊民，當天揮舞美工刀攻擊鍾，血流如注白袍瞬間染紅，趕赴現場逮捕許男時，他還不停大喊「反攻大陸」、「解救同胞」等語，對作案動機交代不清。