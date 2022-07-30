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台中滷味攤槍手飲彈亡 相驗臉爛到認不出、扣案槍彈滿屍臭

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中潭子滷味店曾姓老闆24日遭林姓男子近距離轟3槍斃命，林隨即逃逸至太平區，台中警力搜山5天，昨聞到屍臭在一處陡坡發現林男遺體，判斷他持槍抵住下巴飲彈身亡；台中地檢署今下午相驗，林的父親到場協助指認，因林嫌臉部腐爛「幾乎無法辨識」，檢方將採檢體近一步比對。

台中近日因潭子、大里接連發生槍擊案，又引來民眾稱「台中慶記之都」說法，台中市警察局長蔡蒼柏26日曾在內部脫口稱「民代見縫插針、媒體炒作大做文章」，一席話引來市議員不滿痛批下台。

潭子案昨找到林嫌遺體，蔡蒼柏今早上親自主持對外說明，但解釋不是破案記者會，而是說明會，因為遺體相驗程序尚未完成，也再次重申「台中非慶記之都」；台中市刑大隊長林明佐也說明，該具遺體經過刑事局緊急比對，確定就是林男，初步檢視頭部有創傷。

上午警方說明會也陳列林嫌使用的1把改造手槍、41顆子彈及隨身包包等，由於伴隨林遺體在炎熱山中曝曬多日，陳列桌上也散發出明顯屍臭味。

台中地檢署檢察官林俊杰今天下午2點偕法醫到台中殯儀館相驗，初步發現遺體頭部有洞口形狀創傷，是否為槍傷需要進一步解剖比對釐清，另由於遺體臉部已嚴重腐爛無法辨識，會再採集指紋、血液等檢體做DNA比對確認身分。

由於24日案發時，林朝曾姓滷味店老闆轟3槍致死，台中地檢署當時已經簽分偵案調查，後續如遺體確定是林嫌，因被告死亡將予以不起訴處分。

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檢方今相驗林嫌遺體，林的父親有到場協助指認。記者曾健祐／翻攝
檢方今相驗林嫌遺體，林的父親有到場協助指認。記者曾健祐／翻攝
警方昨在太平山區發現林嫌的遺體。記者曾健祐／翻攝
警方昨在太平山區發現林嫌的遺體。記者曾健祐／翻攝
警方今陳列出林嫌使用的槍彈，因伴隨林遺體在炎熱山中多日，飄散出濃厚屍臭。記者曾健祐／攝影
警方今陳列出林嫌使用的槍彈，因伴隨林遺體在炎熱山中多日，飄散出濃厚屍臭。記者曾健祐／攝影

台中市 警察 槍擊

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