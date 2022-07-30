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影／台中滷味攤槍手曾因感情自戕未遂 友爆：個性孤僻、愛找紅粉紓壓

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

林姓廚師24日持槍射殺台中市滷味攤曾男，犯後逃往太平黃竹山區，昨警方發現林遺體。據林嫌友人描述，林嫌個性孤僻，喜歡找紅粉知己談心紓壓，有過兩段婚姻皆離異，之前不滿傳播妹提分手自戕未遂，如今再因第二任林姓前妻與曾男關係親密，醋勁大發，痛下殺機並自戕結束生命。

41歲林嫌在苗栗泰安一家溫泉飯店擔任廚師，根據林嫌友人形容，林個性孤僻，不喜歡說內心話，但感情豐富，常跟紅粉知己話家常，因此只要女性友人有異性緣，他都會相當吃味。

據了解，林嫌有過兩段婚姻，與第一任前妻育有2名女兒，當時林嫌與另名傳播妹搞婚外情，傳播妹提分手，林持槍威脅不同意，更朝自己胸口開槍，所幸救回一命，第一任妻子知悉後便與林離婚，並獨自扶養女兒。林嫌訊後依槍砲彈藥罪移送，判刑1年10個月。

林嫌出獄後改名並到不同縣市擔任廚師，結識第二任妻子林女，但之後跟林女也以離婚收場，但雙方仍有互動。本月24日，林嫌先以手機視訊林女，並要求林不要跟曾男走得太近，畫面中一度亮槍威嚇，隨後林嫌驅車到潭子區曾男滷味攤開3槍，曾傷重不治。

大里人的林嫌，犯案當晚逃亡到兒時熟知地形的黃竹山區藏匿，林嫌家屬表示，林工作出社會後少與家人互動，不清楚兒子動向。

由於林嫌曾因感情因素開槍自戕未遂，警方搜索時便擔心犯嫌會畏罪輕生，果然，昨天在棄車處的陡坡下方發現林嫌遺體，身旁有把改造槍枝。詳細死因有待檢察官報請法醫相驗。

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林姓廚師24日持槍射殺台中市滷味攤曾男，犯後逃往太平黃竹山區，昨警方發現林遺體。圖／讀者提供
林姓廚師24日持槍射殺台中市滷味攤曾男，犯後逃往太平黃竹山區，昨警方發現林遺體。圖／讀者提供
林姓廚師24日持槍射殺台中市滷味攤曾男，犯後逃往太平黃竹山區，昨警方發現林遺體。圖／讀者提供
林姓廚師24日持槍射殺台中市滷味攤曾男，犯後逃往太平黃竹山區，昨警方發現林遺體。圖／讀者提供

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