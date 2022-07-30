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淨化選前治安 竹縣警今晚實施全國性擴大臨檢、攔查

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

台灣近期發生多起重大治安事件以及年底地方公職選舉將屆，為防制暴力犯罪，淨化選前社會治安，新竹縣政府警察局今晚8點起，將配合內政部警政署執行「全國性擴大臨檢」勤務，針對轄內網咖、遊藝場、飲食店、KTV、汽車旅館等易滋事場所加強臨檢，並在重要聯外交通要道執行路檢。

新竹縣警局表示，淨化選前社會治安，防制暴力犯罪，今晚8點起將針對竹北、竹東、新湖、新埔及橫山分局所轄治安顧慮場所執行擴大臨檢勤務，由局長楊哲昌親自督軍，針對轄內網咖、遊藝場、飲食店、KTV、汽車旅館等易滋事場所加強臨檢，並在轄內重要聯外道路等交通要道執行路檢，強化臨檢取締、路檢攔查等攻勢勤務，採取波段性、高強度、密集性之擴大臨檢作為，遏制不法分子蠢動，宣示警方對暴力犯罪、酒後駕車、槍械毒品等違法行為「零容忍」的決心。

執行臨檢及路檢期間，難免造成民眾不便，警察局籲請民眾配合稽查。未來警方將持續不定時執行擴大臨檢等勤務，透過盤查可疑人士、攔查可疑車輛等積極作為，加強查緝違法犯罪，確保社會治安平穩，希望民眾支持警方嚴正執法立場。

新竹縣政府警察局今晚8點起，將針對轄內網咖、遊藝場、飲食店、KTV、汽車旅館等易滋事場所加強臨檢，並在重要聯外交通要道執行路檢。圖／新竹縣警局提供
新竹縣政府警察局今晚8點起，將針對轄內網咖、遊藝場、飲食店、KTV、汽車旅館等易滋事場所加強臨檢，並在重要聯外交通要道執行路檢。圖／新竹縣警局提供

臨檢 警察 新竹

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