房客夜宿旅館散發惡臭 業者通報逮毒蟲

警方檢視屋內物品時，一打開電視櫃赫然發現7包安非他命，警方將陳男帶回調查，驗尿則是呈陽性反應。記者邵心杰／翻攝 台南市警二分局昨晚據報，中華西路某旅館房間內散發毒品的臭味，員警入內盤查，房內散發安非他命惡臭，桌上則有使用過吸食工具，員警見入住35歲陳姓男子眼神飄移、緊張，一打開電視櫃發現7包安非他命，帶回調查後毒品及尿液均呈陽性反應，依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方調查，陳男昨晚以每日1500元向旅館登記住宿，期間並有友人前來拜訪出入。警方深夜11時許獲報，該房間散出惡臭。長樂派出所副所長郭建政率員盤查，一打開房門時，房間內散發出濃厚安非他命惡臭，並於桌面上發現1組使用過的吸食器物品。

經盤檢查知，陳男為列管毒品分子，且回應警方的詢問時眼神飄移及緊張，警方檢視屋內物品時，一打開電視櫃赫然發現7包安非他命。警方將他帶回調查，驗尿則是呈陽性反應，除依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦外，並將追查毒品來源及出入人員身分。

台南市中西區常有臨時過往或外來人口短期住宿租居，也因身分混雜極易藏汙納垢，衍生治安疑慮。市警二分局自今年起，每月不定期實施「淨樓專案」工作，這次也因通報網發揮具體成效，迅速破案。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885