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通緝犯見警心虛 被攔查急喊「沒闖紅燈」

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市六龜區一名邱姓男子近期因案遭通緝，見到巡邏車就心虛左顧右盼，員警上前盤查後依法解送歸案。記者陳玫伶／翻攝
高雄市六龜區一名邱姓男子近期因案遭通緝，見到巡邏車就心虛左顧右盼，員警上前盤查後依法解送歸案。記者陳玫伶／翻攝
高雄市六龜區一名邱姓男子被友人騎機車載行經六龜大橋停等紅燈時，邱男疑似見到巡邏車一時心虛，不時左顧右盼還沒戴好口罩，警方上前盤查，邱男急喊「我們沒闖紅燈」結果一查，原來邱男近期因案遭通緝，警方依法解送邱男歸案。

據了解，邱男因毒品案件今年7月20日遭橋頭地檢署發布通緝，本月25日下午6點30分左右，邱男搭乘友人機車，行經六龜大橋與河邊巷口等紅綠燈時，邱男疑似因看到後面有巡邏車，心虛左看右看，口罩也沒戴好。

員警見邱男形跡可疑，上前攔查邱男友人車輛，邱男一緊張，連忙表示他們「沒闖紅燈」後來員警查詢身分，發現邱男被通緝，邱男一度辯稱，家庭清寒，為照顧家人都在外地工作，沒收到傳票或通知書，但邱男一見到員警就心虛，顯見早就知道被通緝，警方說明相關法令後還是依法上銬，解送邱男歸案。

六龜警分局提醒，民眾因案遭起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案，以免遭到通緝，另外，民眾如有發現可疑或不法情事，可立即向警察機關檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

高雄市六龜區一名邱姓男子近期因案遭通緝，見到巡邏車就心虛左顧右盼，員警上前盤查後依法解送歸案。記者陳玫伶／翻攝
高雄市六龜區一名邱姓男子近期因案遭通緝，見到巡邏車就心虛左顧右盼，員警上前盤查後依法解送歸案。記者陳玫伶／翻攝

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