毒蟲私約上線藥頭女友要3P 遭擄走下藥凌虐

竹聯幫信堂謝姓男子（25歲），販售100包毒品咖啡包給下線陳姓毒蟲（32歲）時，陳男欺他年輕，談好的16000價格硬是少給三千元，陳男還看上謝嫌的黃姓女友，私下邀約要3P。謝嫌不滿設局囚禁陳男凌虐，並強逼簽下本票，陳男無力償還只好報警，北市刑大循線逮人。

警方指出，謝嫌原本陳男少給三千元感到不滿，姿色不錯的黃姓女友又說陳姓毒蟲私下邀約，要找她到汽車旅館3P，謝嫌因此大怒，由黃姓女友約出陳男。

黃姓女友及其他共犯誘騙陳男喝下摻有毒品FM2 飲料後，先是痛毆陳男再將他塞入後車廂，強押到嘉義汽車旅館囚禁，更以空氣槍、球棒射擊毆打凌虐陳，聯繫陳男家屬交付30萬元處理，並強逼被害人簽下10萬元本票，陳男家屬匯款3萬元才釋放。

謝嫌等人向陳男討債，陳無力償付，最後只好報警處理，台北市刑大偵辦過程中，發現謝嫌曾因友人在基隆一處診所看診，認為診所報價不合理又口氣不佳，他為幫友人出口氣，大白天拿鋁棒砸毀診所門窗。

警方14日持搜索票及拘票，查獲主嫌謝男及其黃姓女友等5名共犯到案，查扣鋼珠槍2把、鎮暴槍2把、手銬2副、存摺等證物，全案依妨害自由、恐嚇取財、傷害、毒品等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。