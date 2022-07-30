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台中診所員工遭遊民砍頸血染白袍 社會局：非列冊遊民

聯合報／ 記者余采瀅曾健祐／台中即時報導

許男手握美工刀攻擊診所員工。圖／擷自臉書黑色豪門企業
許男手握美工刀攻擊診所員工。圖／擷自臉書黑色豪門企業

台中市中區一家診所日前傳出恐怖砍殺診所員工案件，許姓遊民疑精神不穩持美工刀在門口埋伏，見穿白袍的鍾姓員工走出大門，竟持刀朝對方後頸猛砍，鍾白袍立刻沾滿鮮血被染紅，許男落網已由檢方依殺人未遂罪嫌聲押獲准。台中市社會局表示，許男不是列冊遊民，社工曾接獲通報前往訪查，但許男行蹤不定，社工無法進一步深入接觸。

7月27日下午2點多，診所員工剛走出大門， 遭許姓男子持美工刀，猛力往員工後頸部揮砍了一下。員工嚇到縮頸往院內逃，男子還上前繼續猛力砍殺好幾下，員工雖出手阻擋仍中刀，痛的躲進醫院大門，整個白袍被染成鮮紅，僅管摀住脖子仍血流如注，診所內同仁嚇到緊急報案。

警方獲報趕赴現場逮捕該名許姓男子（64歲），確認他是附近的遊民且精神不穩，犯後落網仍念念有詞，對於作案動機交代不清，警方認為他有殺人不確定故意依法送辦；遭砍的鍾頸部受傷，所幸送醫無生命危險。

警方也說，同時建議檢方將許男強制送醫，全案經台中地檢署複訊後，依殺人未遂罪嫌將老翁向法院聲押獲准。

台中市社會局表示，許男不是列冊遊民，社工曾接獲通報前往訪查，但許男行蹤不定，社工無法進一步深入接觸。由於許男沒有固定駐留點，衣著乾淨整齊，沒有行李家當，無法確認有露宿街頭事實。

社會局指出，台中市依據遊民輔導自治條例，由各局處和區公所共同協助遊民。針對疑似或確認患有精神疾病的遊民，社會局會通報衛生局，由醫院、衛生局和社工共訪評估，研擬後續協助，提供精神醫療相關服務。包括中區、東區西區及南區等公園、地下道及火車站等遊民經常聚集區域，社會局密集查訪和關懷，每周約查訪2至4次，掌握遊民生活狀態，連結提供適切服務需求。

遊民 台中市

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