遭槍殺滷味攤老闆女友天天到靈堂 伴喪子母親走過傷痛
震驚國人的台中市滷味攤槍擊命案，今天是曾姓死者頭七，涉嫌開槍的林嫌逃亡山區，昨被警方發現畏罪自戕。死者家屬說，曾母每天依舊以淚洗面，且雙腳不適、神情虛弱，而曾男女友每天到靈前上香，陪伴曾母走過喪子之痛，保重身體。
41歲槍手林嫌是台中大里人，懷疑林姓前妻與曾男曖昧，24日持槍朝曾男頭部「行刑式」射擊3槍，曾傷重身亡，林逃往太平山區，昨警方發現林遺體已潰爛長蛆，研判死亡至少超過1日，今天將舉行相驗，進一步確認死因。
今天是死者頭七，一早家屬準備相關法事作業，曾母在其姊妹攙扶下走出，曾母行走虛弱，雙眼紅腫，但仍撐著身體對到來的親人遞香、祭拜，現場氣氛莊嚴哀傷。
死者表弟表示，曾母昨天開始腿部不適，行走會痛，想到獨子身亡每天依舊悲傷落淚，所幸曾男女友每天到靈前上香，並關心曾母身體狀況、隨伺陪伴，讓他們相當感謝。
家屬也透露，希望曾男女友要以未來自身幸福為重，能放下哀傷，好好展開新人生，活得更好。
至今，林姓槍嫌家屬、林姓前妻都未到曾男靈堂前致意懺悔，家屬表示，以對曾母個性良善了解，不會對兇嫌家屬獅子大開口或做出無理要求，現在曾母只希望事件早日落幕，讓摯愛的兒子迴向佛祖，無牽無掛。
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