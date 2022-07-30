滷味攤槍擊凶嫌轟頭自戕 中警局長重申：台中非慶記之都

台中潭子24日槍擊案，在苗栗某高檔飯店擔任主廚的林姓男子3槍朝滷味攤曾姓老闆轟頭斃命，警方搜山5天昨傍晚在太平山區找到林遺體，研判他畏罪持一槍抵住下巴轟頭自戕，預計今由檢方相驗；台中市警察局長蔡蒼柏今上午親自說明，再次重申「台中不是慶記之都」。

台中市警察局長蔡蒼柏今上午親自主持案情說明會，表示凶嫌預計今天由檢察官相驗，他也對被害的曾姓男子感到難過，所幸在頭七破案，對死者是最好的申冤，也希望他地下有知離開人間苦難，到西方極樂世界。

蔡蒼柏說，當時凶嫌遺體落在懸崖峭壁間，他多次上次帶隊搜山都沒發現到，昨天5點多因有可疑，在聯繫豐原民間救難隊才成功將遺體吊掛搬運出來；蔡也再次重申「台中市以前不是、現在不是，未來也不會是慶記之都」。

台中市刑警大隊長林明佐指出，昨天空拍過程有聞到濃厚屍臭味，循線著味道繼續追查，最後由空拍機發現願遠處邊坡上有一團白色物體，透過連線手機銀幕在放大檢視，加上又聽到蒼蠅嗡嗡聲聚集，雖因呈現側躺無法辨認人臉，最後集結警力、民力一起將遺體吊掛下山。

林明佐說，該具遺體經過刑事局緊急比對，確定就是林男，初步檢視頭部有創傷，一旁留有1把改造手槍、41顆子彈及1個彈殼，另扣案手機已經查扣會再鑑識還原。

潭子滷味攤曾姓老闆24日遭槍殺後，台中警方25日凌晨在太平區發現他的BMW汽車，動員警力、搜救犬及巡守隊，每天以50至60人力深入太平搜山，昨天下午發現林的遺體，初判他持槍抵住下巴自轟斃命，且頭部已腐爛長蛆，死亡時間至少3天。

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