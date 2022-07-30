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5度自國外輸入大麻逾2公斤卡關 兄弟檔索賠搖頭丸栽了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南楊姓兄弟前年起向美國、加拿大、香港等國賣家購得大麻輸入國境，前後5次逾2公斤多，但包裹在海關即被查獲，楊兄還向賣家索賠，自荷蘭下訂搖頭丸45公克而栽跟頭，楊兄辯有精神疾患，吃藥多年無法緩解，才會想要進口毒品施用，兄弟運輸二級毒品分別被判6年6月、3年2月。

楊姓兄弟自前年1月9日起向美國賣家購得大麻459公克，寄到不知情的台南友人住處，但包裹在關務署台北關即被查扣，納悶包裹一直未送達，隨後又美國、加拿大、香港等國賣家購買，且收件者均不同友人住處，時間長達1年、前後共5次，合計2236.29公克，在海關就被查獲，最多是一次去年1月12日來自香港賣家，數量達978公克。

然而，包裹遭海關人員查獲，未能實際送達楊姓兄弟之手，國外賣家為補償其損失，去年9月向荷蘭賣家購得MDMA（俗稱搖頭丸）輸入我國境內。經台北關、高雄關陸續查驗，發覺包裹內含毒品，函送台南市調查處，報請台南地檢署指揮偵辦而查獲。

楊兄的辯護人主張，因為楊有精神疾患，吃藥多年無法緩解，才會想要進口毒品供自己施用，且因第一次進口毒品即遭海關人員緝獲，未收到毒品，才會陸續進口毒品，要供己施用，希望法官能酌量減輕其刑。

合議庭認為，楊進口的毒品數量不少，且於數月內進口次數高達6次，又利用知悉友人住址的情況下，填載不知情友人資料當作收件人，以逃避檢警追緝，也無何特殊原因或情堪憫恕。惟兩人於偵查及審判時，自白減輕其刑外，本案由楊兄主導，負責聯絡國外賣家，楊弟則負責跟收毒品包裹者拿毒品，基於兄弟情誼，聽命楊兄，參與程度低，尚有可憫恕之處，依法遞減。

合議庭指出，兄弟均先否認犯行、後始坦認犯行態度，及運輸毒品數量，楊兄在猜測可能因大麻遭查扣，未能收到毒品的情況下，仍與國外賣家謀議進口搖頭丸，惡性非輕，且因精神疾患，正就醫治療中等一切情狀。

法官認楊兄共同運輸第二級毒品，共5罪，各處5年4月，又共同運輸第二級毒品，處5年10月，應執行6年6月。楊弟共同運輸第二級毒品，共5罪，各處2年8月，又共同運輸第二級毒品，處2年10月，應執行3年2月，可上訴。

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楊姓兄弟前年起向國外賣家購得大麻輸入國境，前後5次逾2公斤多，但包裹在海關即被查獲，還向賣家索賠，自荷蘭下訂搖頭丸45公克補償其損失而栽跟頭。圖／本報資料照
楊姓兄弟前年起向國外賣家購得大麻輸入國境，前後5次逾2公斤多，但包裹在海關即被查獲，還向賣家索賠，自荷蘭下訂搖頭丸45公克補償其損失而栽跟頭。圖／本報資料照

毒品 大麻

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