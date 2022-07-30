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台中醫師助理診所前遭砍 嫌犯聲押獲准

中央社／ 台中30日電

台中市中區一家診所鍾姓醫師助理27日下午突遭許姓街友持美工刀攻擊，鍾男臉部遭劃傷，幸送醫救治無生命危險。（民眾提供） 中央社
台中市中區一家診所鍾姓醫師助理27日下午突遭許姓街友持美工刀攻擊，鍾男臉部遭劃傷，幸送醫救治無生命危險。（民眾提供） 中央社

台中市中區一家診所鍾姓醫師助理27日下午送完病患要返回診所時，遭許姓街友持美工刀從背後攻擊，造成鍾男臉部撕裂傷、血染白袍，鍾男送醫無礙，許男遭逮依法移送，羈押獲准。

64歲的許姓街友站在診所騎樓，看見58歲鍾姓醫師助理送病患離開診所後要返回診所時，許男突然拿出美工刀，朝鍾男背部揮刀攻擊，造成鍾男臉部撕裂傷，鮮血沾滿了白袍，此段監視器影片也被放在臉書社群上。

警方表示，中區平等街一家耳鼻喉科診所27日發生有人遭持美工刀攻擊，員警獲報到場，將持刀的許男依現行犯逮捕，並協助臉部遭劃傷的鍾男就醫，無生命危險。

警方初步調查，許男為街友，犯案後口中喃喃自語、疑有精神狀態不佳問題，他的行為涉不確定的殺人故意，有再犯之虞，依照殺人未遂罪嫌將許男移送偵辦，許男遭聲請羈押獲准。

街友 殺人

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