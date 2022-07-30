聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中醫師助理診所前遭砍 嫌犯聲押獲准
台中市中區一家診所鍾姓醫師助理27日下午送完病患要返回診所時，遭許姓街友持美工刀從背後攻擊，造成鍾男臉部撕裂傷、血染白袍，鍾男送醫無礙，許男遭逮依法移送，羈押獲准。
64歲的許姓街友站在診所騎樓，看見58歲鍾姓醫師助理送病患離開診所後要返回診所時，許男突然拿出美工刀，朝鍾男背部揮刀攻擊，造成鍾男臉部撕裂傷，鮮血沾滿了白袍，此段監視器影片也被放在臉書社群上。
警方表示，中區平等街一家耳鼻喉科診所27日發生有人遭持美工刀攻擊，員警獲報到場，將持刀的許男依現行犯逮捕，並協助臉部遭劃傷的鍾男就醫，無生命危險。
警方初步調查，許男為街友，犯案後口中喃喃自語、疑有精神狀態不佳問題，他的行為涉不確定的殺人故意，有再犯之虞，依照殺人未遂罪嫌將許男移送偵辦，許男遭聲請羈押獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言