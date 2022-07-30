台中診所遇隨機砍人 員工遭遊民砍殺後頸白袍染紅

台中市平等街某耳鼻喉科診所日前傳出恐怖砍殺診所員工案件，1名許姓遊民疑精神不穩持美工刀在門口埋伏，見穿白袍的鍾姓員工走出大門，竟持刀朝對方後頸猛砍，鍾白袍立刻沾滿鮮血被染紅，一旁還有剛走出診所的客人淡定持手機錄影，許男落網已經由檢方依殺人未遂罪嫌聲押獲准。

案發診所開業2年多，在網路評價高達4.9顆星，根據診所記載當年是日據時期建造，第一代承購房地後歷經日本侵華、抗日戰爭、美軍轟炸與二二八事件，後曾於2013年12月失火焚毀內部木製結構，經第三代保留建物與建築團隊重建，並入圍多項設計大賽獎項。

臉書黑色豪門企業在臉書PO上監視器畫面，27日下午2點多診所員工剛走出大門， 畫面下方1名穿白色上衣、頭戴黑帽的白髮男子，一個箭步上前右手持美工刀，猛力往他後頸部揮砍了1下。

員工嚇到縮頸往院內逃，男子還上前繼續猛力砍殺好幾下，員工雖出手阻擋仍中刀，痛的躲進醫院大門，但沒幾秒就見他整個白袍被染成鮮紅，僅管摀住脖子仍血流如注，診所內同仁嚇到緊急報案，當時一旁還有名客人冷靜持手機錄影蒐證。

轄區台中市第一分局繼中派出所獲報趕赴現場逮捕該名許姓男子（64歲），確認他是附近的遊民且精神不穩，犯後落網仍念念有詞，對於作案動機交代不清，警方認為他有殺人不確定故意依法送辦；遭砍的鍾頸部受傷，所幸送醫無生命危險。

警方也說，同時建議檢方將許男強制送醫，全案經台中地檢署複訊後，依殺人未遂罪嫌將老翁向法院聲押獲准。