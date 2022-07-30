影／台中太平山區男性遺體是滷味攤槍手？警深夜說活了
台中潭子區曾姓滷味攤老闆本月24日晚間遭「行刑式」槍擊身亡，警方第五天動員大批警力在41歲林姓凶嫌棄置車輛的太平區黃竹山區搜山緝凶，傳出傍晚找到凶嫌遺體。對此，警方深夜證實，在山區找到一具男性遺體，衣著、鞋子與凶嫌當天作案相似，一旁還有一把手槍，身分還要再釐清、確認。
台中市警局太平警分局分局長葉志誠在昨天深夜受訪時說明，警方第五天地毯式在山區搜山緝凶，警方昨天傍晚搜山經過一處樹林，聞到異味，循著味道撥開草叢做地毯式搜尋，在一處陡峭的駁坎發現一具男性屍體。
葉志誠說明，初步從外觀發現，衣著、鞋子與凶嫌當天作案相似，一旁還有一把手槍。至於身分部份，必須等遺體吊掛到平地後再做明確的認定，至於其他細節，今天待台中市警局說明。至於是否昨天是農曆7月第一天鬼門開巧合？警方不予置評。
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