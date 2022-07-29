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獨／台中滷味攤老闆明頭七、槍手疑自戕 家屬氣憤：死無對證

聯合報／ 記者林佩均曾健祐 ／台中即時報導

41歲林嫌持槍犯下台中滷味攤槍擊案，36歲曾姓老闆命喪槍下，林嫌第一時間逃往山區，今警方在太平山區尋獲遺體，身上刺青與衣著相符，疑為林嫌。第一時間獲知，家屬氣憤大罵，「死無對證」、「本想說抓到要他來臨堂前下跪」，也認為明天是曾男頭七，冥冥中保佑早日結案。

林嫌懷疑前妻與曾男往來曖昧，24日醋勁大發，持改造槍枝朝曾男頭部射擊3槍，曾傷重不治。明天是曾男頭七，曾男舅舅氣憤，莫名其妙被人開槍身亡，沒有一位家屬能接受，但現在犯嫌死無對證，「本想說抓到一定要叫他來這邊跪，怎麼會這樣」。

死者舅舅嘆氣，「現在死無對證」，真的很想知道兇嫌是什麼原因要痛下殺手，但現在死無對證，而曾母依舊悲痛，不願多聊；曾男本來就是孝順的孩子，明天是他頭七，感覺孩子有保佑，至少警方已尋獲兇手，讓他母親安心。

據了解，死者是嫌疑人沒錯，警方初步根據身上刺青、穿著等判定，且身旁留有1把改造手槍，研判舉槍自戕機率很高，遺體已經腫脹臉部腐爛，死亡時間可能48至72小時。

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林嫌疑似畏罪自戕，死者家屬向枉死槍下的曾男報告，擲筊2次才同意。記者林佩均／攝影
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明天是死者曾男頭七，住所外擺設靈堂，場面莊嚴哀戚。記者林佩均／攝影
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