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獨／台中滷味攤槍案犯嫌疑畏罪自戕 家屬向死者稟報2次才聖筊

聯合報／ 記者林佩均曾健祐／台中即時報導

涉嫌犯下台中市潭子區路滷味槍案的41歲林嫌，逃亡太平山區第5天，今天傍晚警方在山區尋獲一具遺體，根據遺體身上刺青、穿著判定身分。死者家屬聽聞噩耗，曾母難掩情緒落淚沮喪，不願受訪；死者表弟則向表哥報告訊息，第一次擲無筊，第二次仔細稟報林嫌畏罪自戕，果然聖筊，而明天是曾男的頭七。

林嫌懷疑前妻與曾男有曖昧，24日深夜持槍朝曾男頭部「行刑式」槍擊3槍，36歲曾男傷重身亡，單親的曾母悲痛欲絕，無法接受痛失愛子。

今天傍晚5點多，警方在太平山區發現一具男性遺體，據了解，死者是嫌疑人沒錯，警方初步根據身上刺青、穿著等判定，且身旁留有1把改造手槍，研判舉槍自戕機率很高，遺體已經腫脹臉部腐爛，死亡時間可能48至72小時。

晚間家屬接獲消息，死者表弟持2枚銅板在靈堂向表哥報告，第一次沒有述說場景與人物，擲無筊，第二次表弟仔細說明，「哥哥，兇手林先生已經在太平山上，警方回報已找到，他畏罪自殺，你在天之靈有沒有收到弟弟跟你報告這消息，若有請給聖筊指示」，果然聖筊。

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林嫌疑似畏罪自戕，死者家屬向枉死槍下的曾男報告，擲筊2次才同意。記者林佩均／攝影
林嫌疑似畏罪自戕，死者家屬向枉死槍下的曾男報告，擲筊2次才同意。記者林佩均／攝影
林嫌疑似畏罪自戕，死者家屬向枉死槍下的曾男報告，擲筊2次才同意。記者林佩均／攝影
林嫌疑似畏罪自戕，死者家屬向枉死槍下的曾男報告，擲筊2次才同意。記者林佩均／攝影

太平山 刺青 槍擊

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