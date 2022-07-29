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台糖爆工安意外「入口狹小難搶救」 工人跌2公尺深飼料桶命危

科技公司經營跨境賭博網站 刑事局逮53人送辦

中央社／ 台北29日電

38歲徐姓女子在台北市信義區等處開科技公司，實為跨境賭博網站客服部門，協助提供賭博資金出入帳，賭客多為中國人。刑事局掌握線索逮人，逮捕徐女等53人，警詢後送辦。

刑事局今天召開記者會，偵二大隊第一隊長林佑裕說，檢方接獲情資，有科技公司涉經營跨境網路博奕網站，經查以徐姓女子、黃姓女子涉嫌，警方組專案小組查緝。

警方查出，徐姓女子等2人花費新台幣百萬元承租北市信義區、大安區等處的高級辦公大樓當據點，對外稱為合法科技公司，實則是跨境博奕網站文字客服部門，並替賭博網站提供賭金給賭客。

徐姓女子等2人共設3家科技公司，分工細膩，以企業化方式經營賭博機房，先透過網路招募員工，事後再轉介旗下公司，擔任賭博網站文字客服員。

警方表示，徐姓女子等2人服務跨境賭博網站主要是提供賭客線上博奕，其中黃姓女子以每月收取新台幣300餘萬元費用，承攬客服及網頁設計變更等業務，參與賭客多是中國人。

刑事局專案小組掌握線索，日前持搜索票赴北市信義區、大安區等9處地點搜索，查獲徐姓女子等53人，查扣1095萬餘元、大批電腦主機及筆電、出入金教學等物，初步調查，博奕賭博集團2年內投注金額約800多億元、會員2萬多名。

警詢後依違反洗錢防制法、賭博等罪嫌把徐姓女子等53人移送台北地檢署偵辦。

刑事局呼籲，類似博奕公司對外招募文字客服、軟體開發職缺，民眾擔任相關工作會觸犯賭博罪，若網路標榜輕鬆高薪求職廣告，應審慎評估，避免觸法。

賭博 北市

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