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北市刑大破獲首宗販售墨西哥鼠尾草 逮一女網拍
新北市從事網拍的李姓女子（43歲），在網路販售墨西哥鼠尾草，遭台北市刑大毒緝中心發現，日前持拘票抓人。
警方指出，墨西哥鼠尾草（Salvia divinorun）主要成分為「沙維諾林A」（Salvinorin A），是一種新興影響精神物質（NPS），施用者吸入後會產生短暫但強烈類似大麻、LSD、K他命的迷幻作用，經常施用恐導致精神障礙及精神分裂症狀。
近年警方緝毒時，發現有國內毒品人口，將鼠尾草視為大麻的替代品，因此法務部為預防濫用造成毒害，除管制進口外，今年7月4日公告將「墨西哥鼠尾草（Salvia divinorun）」及「沙維諾林A」（Salvinorin A）增列為「第三級毒品」。
李女過去沒有毒品相關前科，平時以網拍為業，販售菸斗和鼠尾草，警方網路巡邏，發現李女刊登販售「鼠尾草、飛行草、夢境草」等訊息，調查後鎖定新北市板橋區的李姓女子涉有重嫌。
警方日前查緝，當場查獲李女住處內的毒品倉庫，查扣第三級毒品墨西哥鼠尾草一批(總毛重796.6公克)、毒品分裝袋204個及電子磅秤等證物，全案詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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