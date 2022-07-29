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彰化秀水鄉代會主席涉KTV槍擊案 今50萬元交保

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

警方逮捕在秀水鄉某KTV滋事的嫌犯，移送彰化地檢署。圖／警方提供
警方逮捕在秀水鄉某KTV滋事的嫌犯，移送彰化地檢署。圖／警方提供
彰化縣秀水鄉本（7月）9日某KTV傳出槍響，5名男子持球棒毆打另一包廂的3名男子成傷，還拿道具槍對空開槍示威，警方據報趕到逮捕滋事者，並報請彰化地檢署檢察官指揮，成立專案小組偵辦，檢方訊後，將涉案的陳男等6人依涉犯妨害秩序及恐嚇罪嫌，分別諭知以3萬元至8萬元交保。

檢方指揮警方循線查獲主謀是鄉代主席蔣憲忠，認為涉犯妨害秩序、強制及恐嚇等罪嫌且有滅證及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見。法院今天上午召開聲押庭，中午裁定蔣憲忠以50萬元交保。

檢方訊後，將涉案的陳男等6人依涉犯妨害秩序及恐嚇罪嫌，分別諭知以3萬元至8萬元交保，並循線查獲主謀是鄉代主席蔣憲忠，認為涉犯妨害秩序、強制及恐嚇等罪嫌且有滅證及勾串共犯及證人之虞，今向法院聲請羈押禁見。

警方調查，3名男子（57歲、31歲、62歲）都是秀水鄉人，本月9日晚間在KTV包廂喝酒，5名男子拿棒球棍闖進來，二話不說掀桌後對3名男子拳打腳踢和棍棒打擊，造成頭部、手腳鈍器打傷和撕裂傷，5名男子之中人對空鳴槍至少2次。

警方據報趕到，3男送醫救治，都是皮肉傷，幸無大礙，接受警詢時聲稱不認識對方，不願提告；滋事的5名男子有兩人逃逸，落網的3人也聲稱不認識那3男，行凶的球棒不知去向，道具槍沒殺傷力卻疑似不只開兩槍。

警方認為疑點重重，警詢後依妨害秩序、恐嚇、傷害及殺人未遂罪移送偵辦。檢方陸續拘提陳姓等6名嫌犯，訊問後依涉犯妨害秩序和恐嚇罪嫌，分別諭知以3萬元至8萬元交保。

檢方指揮警方成立專案小組擴大偵查，昨（28）日循線查獲主謀是秀水鄉代表會主席蔣憲忠，檢方傳喚到案，並搜索他的住所和相關處所，查扣犯罪工具與相關證物。檢察官訊問蔣憲忠後，認為涉犯妨害秩序、強制及恐嚇等罪嫌，且有滅證及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

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