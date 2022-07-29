保麗龍箱裝白鯧和蚵仔卻賣這檔貨 2男「芭比Ｑ」了

高雄市常姓和林姓男子販賣毒品，各年齡層兼顧，以包裝新穎的毒咖啡包吸引青少年，Ｋ他命和安非他命賣老毒蟲，為避免警方追查，將毒品藏在保麗龍箱，寫上「白鯧」和「蚵仔」佯裝是海鮮，警方循線逮獲2男，起出市價逾200萬毒品。

警方調查，41歲的常姓和39歲的林姓男子，曾涉及毒品案，出獄後，仍重操舊業，2男認為防疫期間，警方投入大量警力支援防疫有空窗期，並利用青少年放暑假之際，意圖販賣毒品給不特定人大賺一筆。

警方追查發現，常、林2人販毒對象，橫跨老中青三代，購買一批款式新穎、包裝亮麗有新奇圖案的「草莓」、「FACETIME」、「紅螞蟻」、「MONCLER」、「彩虹惡魔」等毒品咖啡包專門吸引青少年；連中年大叔喜愛的「K他命」和老毒蟲成癮的安非他命都賣，2人交易毒品都選在戶外。

鼓山警分局偵查隊和內惟派出所、鳳山警分局偵查隊共組專案小組，26日持搜索票，前往常、林2男位在前鎮和鳳山區的住處搜索，在常嫌透天厝住處搜索時，見保麗龍箱上寫著「白鯧」和「蚵仔」的黑體字，原以為是海鮮囤貨，但打開一看，裡面裝的全是毒品。

警方搜索查扣毒品安非他命9包、重123克；毒品K他命172包、重162克；毒品咖啡包2244包、重8748克及現金3萬6千餘元、手機等物，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦，林、常2嫌各以3萬及10萬元交保候傳。