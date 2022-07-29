快訊

猴痘病例激增！舊金山宣布「進入緊急狀態」

今年全報銷！ 林哲瑄傷後發聲：相當難過、希望喚起對球場安全重視

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎士拒檢過彎自摔、丟包毒品 警全程目睹上前逮人

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄34歲蘇姓男子日前騎車行經鳥松區埔北巷，因未扣安全帽帶，巡邏員警示意攔停，蘇男竟心虛加速逃逸，過彎時不慎自摔，起身時，還作勢將身上藏有的封袋往草叢丟，全程遭員警目睹，清查後發現，內裝有12包毒品，辯稱買來自用，卻無法交代來源，遭警方依毒品罪移送。

蘇男7月27日上午9時許，騎車行經鳥松區松埔北巷，因未扣安全帽帶，仁武分局鳥松分駐所員警見狀示意攔停，當下他心虛，竟轉緊油門加速逃逸，但卻在路口因慌張轉彎滑倒自摔。

蘇男摔車後，立刻起身，跑向路旁將身上攜帶的信封袋用力往路旁草叢丟棄，過程中，全遭員警目睹，隨後在草叢尋回信封袋，經查，發現裡面裝有2包愷他命毒品、10包毒品咖啡包。

據了解，蘇男為高雄鳥松人，本身無業，問及毒品來源，他先是說向他人購買，卻又無法說清楚交代來源；至於為何拒檢，只說心虛怕警方發現，摔車時突發奇想，為脫罪才會拋丟毒品。

未料，蘇男的舉動，全都被巡邏員警看得一清二楚，毒品也當場被查扣，警詢後，將他依毒品危害防制條例移送。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄34歲蘇姓男子騎車外出，遇警拒檢，過彎自摔還丟包毒品遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄34歲蘇姓男子騎車外出，遇警拒檢，過彎自摔還丟包毒品遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄34歲蘇姓男子騎車外出，遇警拒檢，過彎自摔還丟包毒品遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄34歲蘇姓男子騎車外出，遇警拒檢，過彎自摔還丟包毒品遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄34歲蘇姓男子騎車外出，遇警拒檢，過彎自摔還丟包毒品遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄34歲蘇姓男子騎車外出，遇警拒檢，過彎自摔還丟包毒品遭逮。記者陳弘逸／翻攝

毒品 戒毒

延伸閱讀

影／高雄警下班逛賣場驚見熟面孔 意外逮毒品通緝

友人未戴安全帽接送抓螃蟹 通緝女遭攔檢藏毒現形

高雄輪椅翁車資差30元遭運匠丟包 警推1公里送返家

男子騎車出遊未戴安全帽 反讓女性友人通緝身分曝光

相關新聞

騎士拒檢過彎自摔、丟包毒品 警全程目睹上前逮人

高雄34歲蘇姓男子日前騎車行經鳥松區埔北巷，因未扣安全帽帶，巡邏員警示意攔停，蘇男竟心虛加速逃逸，過彎時不慎自摔，起身時...

彰化摩鐵情侶雙屍命案報告出爐 男自轟前上網查如何死

彰化縣員林市日前發生情侶在摩鐵雙屍命案，檢方解剖報告出爐，死者廖女頸部有壓痕，死因是窒息而死，已婚蘇男則頭部中彈身亡，且...

囂張！看守所前遭警盤查 他竟拿槍對警頭作勢開槍

35歲陳姓男子在台北看守所前被盤查的警方發現持有槍械喝令下車受檢，他卻持槍朝盤查員警頭部瞄準並作勢開槍，另隻手伸出欲搶奪...

台中滷味攤老闆訃聞護喪妻改「妹妹」 議員舅公曝誤殺

台中曾姓男子在潭子區經營滷味攤，24日晚上遭林姓男子持槍朝頭部開3槍死亡，林嫌逃往太平山區，警方搜山逮凶，目前仍無所獲。...

影／高雄警下班逛賣場驚見熟面孔 意外逮毒品通緝

高雄42歲曹姓男子涉嫌毒品罪遭地檢署通緝，日前到岡山某間賣場消費時，遭剛下班的員警盯上，豈料，曹男還沒能走出賣場，就被前...

天道盟角頭藉機強索土方款項 警逮11嫌到案

北市警方執行全國掃黑專案，14天共檢肅治平目標7人、共犯45人和查獲10把槍枝，其中，天道盟陳姓角頭以土方糾紛為由向被害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。