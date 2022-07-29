騎士拒檢過彎自摔、丟包毒品 警全程目睹上前逮人

高雄34歲蘇姓男子日前騎車行經鳥松區埔北巷，因未扣安全帽帶，巡邏員警示意攔停，蘇男竟心虛加速逃逸，過彎時不慎自摔，起身時，還作勢將身上藏有的封袋往草叢丟，全程遭員警目睹，清查後發現，內裝有12包毒品，辯稱買來自用，卻無法交代來源，遭警方依毒品罪移送。

蘇男7月27日上午9時許，騎車行經鳥松區松埔北巷，因未扣安全帽帶，仁武分局鳥松分駐所員警見狀示意攔停，當下他心虛，竟轉緊油門加速逃逸，但卻在路口因慌張轉彎滑倒自摔。

蘇男摔車後，立刻起身，跑向路旁將身上攜帶的信封袋用力往路旁草叢丟棄，過程中，全遭員警目睹，隨後在草叢尋回信封袋，經查，發現裡面裝有2包愷他命毒品、10包毒品咖啡包。

據了解，蘇男為高雄鳥松人，本身無業，問及毒品來源，他先是說向他人購買，卻又無法說清楚交代來源；至於為何拒檢，只說心虛怕警方發現，摔車時突發奇想，為脫罪才會拋丟毒品。

未料，蘇男的舉動，全都被巡邏員警看得一清二楚，毒品也當場被查扣，警詢後，將他依毒品危害防制條例移送。