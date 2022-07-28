彰化摩鐵情侶雙屍命案報告出爐 男自轟前上網查如何死

彰化縣員林市日前發生情侶在摩鐵雙屍命案，檢方解剖報告出爐，死者廖女頸部有壓痕，死因是窒息而死，已婚蘇男則頭部中彈身亡，且檢警查出蘇男在案發前上網查「怎麼死比較痛快」、「如何平靜死法」，研判極可能蘇男先勒斃廖女，再持槍自轟，蘇男雖涉及非法持有槍砲彈藥、殺人罪，但他已身亡，檢方將以不起訴處分。

員林市一家摩鐵在6月25日發現住宿多日的情侶廖女和蘇男陳屍房中，檢警採證發現，死者蘇男（28歲）右手持有改造槍枝，額頭中彈，廖女（23歲）陳屍床上，臉上還蓋著毛巾。

彰化地檢署解剖報告已出爐，廖女體內無藥物反應，頸部有壓痕、眼睛有紅色血跡，應是外力介入的窒息死亡，蘇男則額頭中彈，子彈卡在後腦勺。

檢警調查，蘇男已婚，且有二個小孩，蘇男家人說，蘇男曾說欠人家錢，得去處理，因與廖女又是婚外情，兩人從6月21日就從台中投宿到員林汽車旅館，25日疑有發生爭執，隔天遲未退房，旅館人員才發現兩人已陳屍房中。

廖女包包中曾發現有胎兒超音波照片及安眠藥，不過廖女家人說，廖女是一個多月前曾流產，兩人到底是因感情因素、或是蘇男有財務問題而想不開不得而知，但在蘇男使用的手機中發現他在尋短前曾上網查「如何快速死亡」、「怎麼死比較痛快」、「如何平靜死法」等，顯見他有強烈尋短之心。

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