快訊

中國身障詩人遭家暴 一切都是「秀恩愛」和「操人設」的錯？

一張圖看天氣！颱風桑達將生成 季風低壓帶靠近防雨勢

稱綠營不好意思問林智堅論文真偽 沈富雄：若「山崩地裂」也不得不退選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

囂張！看守所前遭警盤查 他竟拿槍對警頭作勢開槍

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

35歲陳姓男子在台北看守所前被盤查的警方發現持有槍械喝令下車受檢，他卻持槍朝盤查員警頭部瞄準並作勢開槍，另隻手伸出欲搶奪員警佩槍，所幸員警機警對空開槍示警，再迅速壓制陳男，未造成人員傷亡，新北地檢署今依違反槍砲管理條例起訴。

檢警調查，陳男今年3月30日駕車停在台北看守所對面停車格內，準備前往看守所會面朋友。因陳男形跡十分可疑，巡邏經過的土城警分局金城派出所巡佐蔡建重、警員高子涵上前盤查，驚見汽車駕駛座下藏有槍枝，兩人立即喝令下車，陳男卻持槍朝員警頭部瞄準並作勢開槍，另隻手還伸出欲搶奪員警槍枝，蔡員機警閃開並立即對空連開2槍嚇阻，喝令陳男將槍枝丟棄，由支援員警壓制帶回。

檢方認為，陳男持槍朝員警作勢開槍又欲奪槍，涉犯妨害公務，另持有違法槍枝，涉犯槍砲彈藥刀械管制條例，今依法起訴，並以另案追查陳男槍枝來源。

陳男前往台北看守所欲和友人會面，因形跡可疑被警方盤查發現槍枝，他竟持槍朝員警頭部作勢開槍，還伸手欲奪員警佩槍，今被依槍砲彈藥管制條例、妨害公務起訴。記者王長鼎／翻攝
陳男前往台北看守所欲和友人會面，因形跡可疑被警方盤查發現槍枝，他竟持槍朝員警頭部作勢開槍，還伸手欲奪員警佩槍，今被依槍砲彈藥管制條例、妨害公務起訴。記者王長鼎／翻攝

槍枝 妨害公務

延伸閱讀

影／桃議員參選人服務處旁槍擊 竟是行車糾紛記下保時捷

影／桃園議員參選人服務處旁槍擊 警抓3人查獲2鎮暴槍

居民震驚！桃園議員參選人服務處旁槍擊 保時捷被開6鋼珠彈

台中洗車鍍膜店槍擊案 開槍男子返大里拜拜時被逮

相關新聞

台中滷味攤老闆訃聞護喪妻改「妹妹」 議員舅公曝誤殺

台中曾姓男子在潭子區經營滷味攤，24日晚上遭林姓男子持槍朝頭部開3槍死亡，林嫌逃往太平山區，警方搜山逮凶，目前仍無所獲。...

影／高雄警下班逛賣場驚見熟面孔 意外逮毒品通緝

高雄42歲曹姓男子涉嫌毒品罪遭地檢署通緝，日前到岡山某間賣場消費時，遭剛下班的員警盯上，豈料，曹男還沒能走出賣場，就被前...

囂張！看守所前遭警盤查 他竟拿槍對警頭作勢開槍

35歲陳姓男子在台北看守所前被盤查的警方發現持有槍械喝令下車受檢，他卻持槍朝盤查員警頭部瞄準並作勢開槍，另隻手伸出欲搶奪...

天道盟角頭藉機強索土方款項 警逮11嫌到案

北市警方執行全國掃黑專案，14天共檢肅治平目標7人、共犯45人和查獲10把槍枝，其中，天道盟陳姓角頭以土方糾紛為由向被害...

少年車手拿走百萬贓款、黃金項鍊 7人落網卸責都推給他

綽號「綠茶」的詹男，今年3月間涉嫌與詐騙機房保持聯繫，以多層收水模式，指揮、召募旗下收水、車手領取詐騙贓款，還吸收4名少...

友人未戴安全帽接送抓螃蟹 通緝女遭攔檢藏毒現形

台南毒品通緝犯鄭姓女子昨晚搭乘邱姓男友人機車前往高雄茄萣抓螃蟹，因邱男未戴安全帽遭警攔檢，鄭女被上銬前卻緊握右手，又被發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。