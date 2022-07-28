囂張！看守所前遭警盤查 他竟拿槍對警頭作勢開槍

35歲陳姓男子在台北看守所前被盤查的警方發現持有槍械喝令下車受檢，他卻持槍朝盤查員警頭部瞄準並作勢開槍，另隻手伸出欲搶奪員警佩槍，所幸員警機警對空開槍示警，再迅速壓制陳男，未造成人員傷亡，新北地檢署今依違反槍砲管理條例起訴。

檢警調查，陳男今年3月30日駕車停在台北看守所對面停車格內，準備前往看守所會面朋友。因陳男形跡十分可疑，巡邏經過的土城警分局金城派出所巡佐蔡建重、警員高子涵上前盤查，驚見汽車駕駛座下藏有槍枝，兩人立即喝令下車，陳男卻持槍朝員警頭部瞄準並作勢開槍，另隻手還伸出欲搶奪員警槍枝，蔡員機警閃開並立即對空連開2槍嚇阻，喝令陳男將槍枝丟棄，由支援員警壓制帶回。