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台中滷味攤老闆遭開3槍亡...訃聞護喪妻改「妹妹」 議員舅公曝誤殺

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台中滷味攤老闆訃聞護喪妻改「妹妹」 議員舅公曝誤殺

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中曾姓男子在潭子區經營滷味攤，24日晚上遭林姓男子持槍朝頭部開3槍死亡，林嫌逃往太平山區，警方搜山逮凶，目前仍無所獲。警方研判林嫌可能撞見前妻和死者聊天吃飯，引發殺機，但市議員蕭隆澤說曾男是他的姪孫，2人並非男女朋友，認為應是「誤殺」；他說曾另有女友，並拿訃聞證明開頭寫「我最摯愛的丈夫」2人實已論及婚嫁。

據了解，死者告別式在8月1日，喪家長輩希望女友未來保有幸福，主動修改訃聞，刪掉「我最摯愛的丈夫」也把「護喪妻」改成妹妹。蕭隆澤強調，足見兩人感情深厚且已論及婚嫁，足見凶嫌是誤殺，整起事件令人鼻酸與不捨。

蕭隆澤說，台中市警察局長蔡蒼柏日前勤前談話指「民代見縫插針」說，他表示非常不滿，他是死者的舅公，痛批蔡蒼柏的發言不當，對死者家屬是二度傷害。

蕭隆澤說，死者的母親是他的堂姐，早年無法順利懷孕，努力好多年終於盼到兒子，一路辛苦拉拔孩子長大。死者孝順、人緣好、滷味攤生意很好，或許與凶手的前妻認識，買滷味如此而已，不可能是男女朋友。

蕭隆澤說，台中市3天2次街頭槍擊，有槍聲、有死者、有人受傷、槍擊犯在逃，都是真的！蔡蒼柏卻說是見縫插針，令人氣憤。

民進黨團議員今在定期會大會聲援蕭隆澤，高喊「蔡蒼柏下台！」蕭隆澤要求定期會的案報告新增「台中治安總體檢報告」主席張清照同意，列入8月3日議程，由警察局提出報告。

死者家屬為顧及女友的未來，修改訃聞，把「我最摯愛的丈夫」刪掉，並將「護葬妻」改為妹妹，整起事故令人鼻酸。圖／蕭隆澤提供
死者家屬為顧及女友的未來，修改訃聞，把「我最摯愛的丈夫」刪掉，並將「護葬妻」改為妹妹，整起事故令人鼻酸。圖／蕭隆澤提供
民進黨議員聲援蕭隆澤，要求警察局長下台。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員聲援蕭隆澤，要求警察局長下台。記者陳秋雲／攝影
死者家屬為顧及女友的未來，修改訃聞，把「我最摯愛的丈夫」刪掉，並將「護葬妻」改為妹妹，整起事故令人鼻酸。圖／蕭隆澤提供
死者家屬為顧及女友的未來，修改訃聞，把「我最摯愛的丈夫」刪掉，並將「護葬妻」改為妹妹，整起事故令人鼻酸。圖／蕭隆澤提供

警察 槍擊 台中市

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