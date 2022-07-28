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台中滷味攤老闆訃聞護喪妻改「妹妹」 議員舅公曝誤殺
台中曾姓男子在潭子區經營滷味攤，24日晚上遭林姓男子持槍朝頭部開3槍死亡，林嫌逃往太平山區，警方搜山逮凶，目前仍無所獲。警方研判林嫌可能撞見前妻和死者聊天吃飯，引發殺機，但市議員蕭隆澤說曾男是他的姪孫，2人並非男女朋友，認為應是「誤殺」；他說曾另有女友，並拿訃聞證明開頭寫「我最摯愛的丈夫」2人實已論及婚嫁。
據了解，死者告別式在8月1日，喪家長輩希望女友未來保有幸福，主動修改訃聞，刪掉「我最摯愛的丈夫」也把「護喪妻」改成妹妹。蕭隆澤強調，足見兩人感情深厚且已論及婚嫁，足見凶嫌是誤殺，整起事件令人鼻酸與不捨。
蕭隆澤說，台中市警察局長蔡蒼柏日前勤前談話指「民代見縫插針」說，他表示非常不滿，他是死者的舅公，痛批蔡蒼柏的發言不當，對死者家屬是二度傷害。
蕭隆澤說，死者的母親是他的堂姐，早年無法順利懷孕，努力好多年終於盼到兒子，一路辛苦拉拔孩子長大。死者孝順、人緣好、滷味攤生意很好，或許與凶手的前妻認識，買滷味如此而已，不可能是男女朋友。
蕭隆澤說，台中市3天2次街頭槍擊，有槍聲、有死者、有人受傷、槍擊犯在逃，都是真的！蔡蒼柏卻說是見縫插針，令人氣憤。
民進黨團議員今在定期會大會聲援蕭隆澤，高喊「蔡蒼柏下台！」蕭隆澤要求定期會的案報告新增「台中治安總體檢報告」主席張清照同意，列入8月3日議程，由警察局提出報告。
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