快訊

直播／潤泰全、潤泰新重訊 說明重大決議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄警下班逛賣場驚見熟面孔 意外逮毒品通緝

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄42歲曹姓男子涉嫌毒品罪遭地檢署通緝，日前到岡山某間賣場消費時，遭剛下班的員警盯上，豈料，曹男還沒能走出賣場，就被前來支援的員警合力逮捕，當下令他相當錯愕；警詢後，將人依法逮捕歸案。

岡山警分局壽天派出所員警陳博孝，7月26日晚上10時許，下班到岡山區大仁北路與竹圍北街口一間連鎖賣場購買草莓優酪乳時，意外發現，店內一名男顧客，穿著及長相與近日鎖定的曹姓通緝犯，特徵高度相符，便在店內觀察他的動向，同時通報警力支援。

待值勤員警到場，便合力上前攔人，當下曹男相當錯愕，並不知已遭警方盯上，

經查確認他今年7月中旬因涉嫌毒品罪遭地檢署通緝，警詢後，將人依法逮捕歸案。

談起意外逮捕通緝犯，陳博孝說，每月都會發布通緝犯相關資訊，平時都會特別留意轄內嫌犯特徵，因此這次才能在買草莓優酪乳時，一眼就認出人犯。

高雄42歲曹姓男子涉嫌毒品罪遭地檢署通緝，日前逛岡山區某間連鎖賣場時，遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄42歲曹姓男子涉嫌毒品罪遭地檢署通緝，日前逛岡山區某間連鎖賣場時，遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄42歲曹姓男子涉嫌毒品罪遭地檢署通緝，日前逛岡山區某間連鎖賣場時，遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄42歲曹姓男子涉嫌毒品罪遭地檢署通緝，日前逛岡山區某間連鎖賣場時，遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄42歲曹姓男子涉嫌毒品罪遭地檢署通緝，日前逛岡山區某間連鎖賣場時，遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄42歲曹姓男子涉嫌毒品罪遭地檢署通緝，日前逛岡山區某間連鎖賣場時，遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝

通緝 岡山 毒品

延伸閱讀

高雄髒亂民宅清出14.6噸垃圾 尋獲住戶寵物貓

高雄林園轎車自撞分隔島 四輪朝天駕駛送醫幸無大礙

高雄出現BA.5家庭群聚 羅一鈞：不會加嚴防疫措施

趕上高雄愛河療育熱潮 綠營新人推出Q板競選看板

相關新聞

影／滷味攤槍手逃亡第4天 警搜山遭虎頭蜂叮滿頭包

台中市潭子區滷味攤槍擊命案，林姓槍手逃亡太平山區，警方搜山第4天，過程中有員警慘遭虎頭蜂叮咬，所幸送醫救治後無礙。承辦幹...

高雄警下班逛賣場優格驚見熟面孔　意外逮毒品通緝

高雄42歲曹姓男子涉嫌毒品罪遭地檢署通緝，日前到岡山某間賣場消費時，遭剛下班的員警盯上，豈料，曹男還沒能走出賣場，就被前...

天道盟角頭藉機強索土方款項 警逮11嫌到案

北市警方執行全國掃黑專案，14天共檢肅治平目標7人、共犯45人和查獲10把槍枝，其中，天道盟陳姓角頭以土方糾紛為由向被害...

少年車手拿走百萬贓款、黃金項鍊 7人落網卸責都推給他

綽號「綠茶」的詹男，今年3月間涉嫌與詐騙機房保持聯繫，以多層收水模式，指揮、召募旗下收水、車手領取詐騙贓款，還吸收4名少...

友人未戴安全帽接送抓螃蟹 通緝女遭攔檢藏毒現形

台南毒品通緝犯鄭姓女子昨晚搭乘邱姓男友人機車前往高雄茄萣抓螃蟹，因邱男未戴安全帽遭警攔檢，鄭女被上銬前卻緊握右手，又被發...

男子騎車出遊未戴安全帽 反讓女性友人通緝身分曝光

39歲邱姓男子昨晚騎機車載33歲鄭姓女性友人，前往高雄茄萣捉螃蟹，行經台南中西區金華路與友愛街口，邱沒戴安全帽遭市警二分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。