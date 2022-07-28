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影／高雄警下班逛賣場驚見熟面孔 意外逮毒品通緝
高雄42歲曹姓男子涉嫌毒品罪遭地檢署通緝，日前到岡山某間賣場消費時，遭剛下班的員警盯上，豈料，曹男還沒能走出賣場，就被前來支援的員警合力逮捕，當下令他相當錯愕；警詢後，將人依法逮捕歸案。
岡山警分局壽天派出所員警陳博孝，7月26日晚上10時許，下班到岡山區大仁北路與竹圍北街口一間連鎖賣場購買草莓優酪乳時，意外發現，店內一名男顧客，穿著及長相與近日鎖定的曹姓通緝犯，特徵高度相符，便在店內觀察他的動向，同時通報警力支援。
待值勤員警到場，便合力上前攔人，當下曹男相當錯愕，並不知已遭警方盯上，
經查確認他今年7月中旬因涉嫌毒品罪遭地檢署通緝，警詢後，將人依法逮捕歸案。
談起意外逮捕通緝犯，陳博孝說，每月都會發布通緝犯相關資訊，平時都會特別留意轄內嫌犯特徵，因此這次才能在買草莓優酪乳時，一眼就認出人犯。
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