天道盟角頭藉機強索土方款項 警逮11嫌到案

北市警方執行全國掃黑專案，14天共檢肅治平目標7人、共犯45人和查獲10把槍枝，其中，天道盟陳姓角頭以土方糾紛為由向被害人恐嚇索討高額款項未遂，11嫌遭警方拘提到案。

台北市警察局刑事警察大隊偵四隊專員歐陽俊今天表示，為壓制不良幫派氣焰及維護社會治安平穩，配合警政署執行第2波全國掃黑專案行動，自11日起至24日共檢肅涉嫌犯罪組織案7件，其中治平檢肅目標7人、共犯45人。

同時，查獲槍枝10支、棍棒及各類毒品等證物，並查扣不法利得車輛6部、現金新台幣210萬餘元，有效遏止不良幫派氣焰。

查緝成果部分，警方日前接獲被害人報案，天道盟太陽會58歲陳姓角頭（綽號排骨仔）日前以土方工程合約糾紛為由，要向被害人索討土方工程款項。

排骨仔挾幫派背景並率旗下10餘名小弟以車輛圍堵工地門口，同時尾隨業者砂石車蒐證不法事證和恐嚇危安，強行脅迫業者支付近3000萬元損失賠償，便不介入所謂相關糾紛。

專案小組獲報後全力偵辦，並報請基隆地檢署檢察官指揮，經長期埋伏、跟監蒐證，於7月24日見時機成熟，兵分多路於基隆、新北市、桃園和新竹等地執行搜索，順利拘提排骨仔和旗下蔡姓小弟等11嫌到案。

並查扣球棒2支、行動電話21具、平板電腦1台等相關證物，徹底瓦解此不法犯罪組織。