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少年車手拿走百萬贓款、黃金項鍊 7人落網卸責都推給他

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

綽號「綠茶」的詹男，今年3月間涉嫌與詐騙機房保持聯繫，以多層收水模式，指揮、召募旗下收水、車手領取詐騙贓款，還吸收4名少年車手作案，機房以假綁架詐騙陳姓父親105萬餘元和要價45萬元黃金項鍊。全案曝光，主嫌詹男把責任的推給少年堂弟。士林地檢署偵結，依指揮組織犯罪、加重詐欺等罪嫌起訴詹等3人。

今年3月18日上午8時許，詐團用「假綁架」話術，詐騙騙陳姓父親「你女兒積欠毒品貨款，須付150萬元才釋放肉票」陳父信以為真，1小時後就在內湖一家國小大門旁放置100萬現金，當日深夜又在港墘路的私人停車場，交付價值45萬多元的黃金項鍊和5萬元現金。

起訴指出，綽號「綠茶」的詹男，負責指揮收水、車手人員，並和機房維持聯繫，涉嫌指揮旗下陳男、江男2人，以及詹姓堂弟、少年劉、何、黃等4人從事詐騙取款。劉姓少年車手取得百萬現金後，10時許轉往板橋區一處公園，在廁所垃圾桶垃圾袋內放置現金，下午1時許又到永和比漾廣場廁所陸續放贓款。

詹姓、何姓少年接續取走劉姓少年放置財物後，把部分贓款給堂哥詹男，其餘現金交付給陳男、江男，用以掩飾或隱匿特定飯做本質、來源、去向。少年們坦承，依詹男指示到地點收取贓款，交給第二層詹姓少年，再轉給詹、陳、江等人。

陳父事後發現受騙報案，內湖警方3月29日搜索拘提劉姓少年到案，後續4、5月間陸續拘提詹姓少年、詹男、陳男、江男、黃姓少年到案，搜索住處查扣手機等證物，可惜現金、黃金項鍊已經交給上游，不法所得約150萬3700元。

詹男否認參與詐騙集團犯罪，把罪行推給少年堂弟，辯稱沒有介紹堂弟去當詐騙車手，不知道堂弟的朋友會騙年輕人做詐騙。陳男坦承曾收少年的收取的贓款。江男供稱，是少年介紹他當詐騙車手，3月18日接到少年電話後，拿1萬元報酬，把將近百萬元贓款丟進陳男的車上。

檢方依照供詞及手機對話紀錄等資料，認定被告人從事詐騙集團取款犯罪，詹等人以多層收水模式設立斷點，導致實務上能追到僅為底層車手，增加追緝難度，詐騙所得150萬餘元，詹男否認犯罪把所有罪行推給堂弟，其他到案共犯直指詹男才是指揮者，陳男也刻意迴避上游共犯身分，目前還有共犯未到案，建請2人繼續羈押禁見。

全案依組織犯罪防制條例指揮、參與組織犯罪、加重詐欺取財、洗錢罪嫌，起訴詹男、陳男、江男，4名少年則由士林地方法院少年法庭調查中。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

詐騙集團 車手 贓款

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