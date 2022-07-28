友人未戴安全帽接送抓螃蟹 通緝女遭攔檢藏毒現形

台南毒品通緝犯鄭姓女子昨晚搭乘邱姓男友人機車前往高雄茄萣抓螃蟹，因邱男未戴安全帽遭警攔檢，鄭女被上銬前卻緊握右手，又被發現掌中藏毒品，警方訊後依法送辦。

台南市警察局第二分局警員今天告訴中央社記者，警方昨晚9時許在台南市中西區金華路、友愛街口攔下一輛騎士未戴安全帽的機車，機車後座乘客則戴有安全帽，兩人都說要到高雄茄萣捕捉螃蟹。

警方調查，機車騎士是39歲邱男，後座乘客卻是今年1月因毒品案被台南地檢署通緝的33歲鄭女，鄭女被通緝期間，借住朋友家中或租住旅館逃避警方追緝，邱男不知鄭女是通緝犯。

警方確認鄭女通緝身分後，立刻上銬，卻又發現鄭女右手緊握，神情緊張，結果又在掌中發現一包安非他命，鄭女驗尿也有陽性反應；警方訊後除將鄭女解送歸案，也依毒品罪嫌送辦。