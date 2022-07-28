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男子騎車出遊未戴安全帽 反讓女性友人通緝身分曝光
39歲邱姓男子昨晚騎機車載33歲鄭姓女性友人，前往高雄茄萣捉螃蟹，行經台南中西區金華路與友愛街口，邱沒戴安全帽遭市警二分局員警攔下盤檢，發現鄭女涉毒品案被通緝，當場被上銬時，手中還緊握1小包安非他命，警方依涉毒品危害防制條例將她解送歸案，邱也被開單舉發。
據調查，長樂所所長施明昌昨晚9時巡邏行經中西區金華路與友愛街口時，發現1部機車邱姓騎士未戴安全帽即上前攔檢。邱表示，騎機車載乘鄭女，準備前往高雄茄萣捕捉螃蟹。
未料，員警逐一核對身分時，赫然發現鄭女1月因涉嫌毒品案件，為台南地檢署發布通緝在逃，期間逃離住居地而四處尋求朋友，或租住旅館來躲避警方查緝。邱說，和鄭女是朋友，不知對方被通緝中。
員警當場將她上銬逮捕時，發現其手掌緊握、神情緊張，經申斥配合時，發現她手中藏握1包安非他毒品0.4公克，經帶回後毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案依涉嫌毒品危害防制條例調查，併同通緝部分解送歸案。而邱未戴安全帽違規也為員警製單舉發。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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