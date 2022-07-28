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影／滷味攤槍手逃亡第4天 警搜山遭虎頭蜂叮滿頭包

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市潭子區滷味攤槍擊命案，林姓槍手逃亡太平山區，警方搜山第4天，過程中有員警慘遭虎頭蜂叮咬，所幸送醫救治後無礙。承辦幹警坦言，「剩這案未破壓力很大」，中市警祭出上百警力，警犬隊、霹靂特警持械搜山，全力緝捕林嫌。

連日台中市治安沸沸揚揚，昨警方火速破獲大里洗車廠涉嫌開槍邱男，並逮捕另11人全數歸案。潭子滷味攤槍擊案所轄的大雅警分局備感壓力，今警方搜山邁入第4天，跨單位警力支援，承辦幹警私下坦言，大里案順利破獲，只剩潭子案還在遼闊森山搜索，「壓力真的很大」。

據可靠消息指出，有線民通報林嫌疑似藏匿太平山區某處山寮，台中市警局不敢大意，昨加派保大霹靂特警荷槍實彈搜山，警犬隊地毯式嗅覺搜索山區，大批刑警騎機車增加機動性，更商請在地居民以農用搬運車移動，不放過蛛絲馬跡。

緝捕過程中，警方沿山路位置展開搜尋，山區悶熱得忍受蚊蟲叮咬，更有員警被竄出虎頭蜂攻擊，因躲避不及慘遭螫傷，所幸送醫緊急救後已無大礙。

資深刑警分析，霹靂特警出勤多為攻堅、救援任務，任務目標明確，通常警方申請霹靂支援前線，多是專案小組已鎖定特定犯嫌藏匿處或區域，研判破案時機已近。

大雅警分局表示，根據報案人描述，案發時攤販老闆36歲曾男遭人開槍倒地，立即送醫仍傷重不治。警方初步瞭解，林嫌懷疑前妻與曾男有交往狀況，疑似因感情糾紛犯下此案，警方將持續追查其中有無其他不法，並擴大溯源槍枝來源，依法究辦，警方絕對迅速將犯嫌逮捕歸案，儘速釐清案情。

上百名警力在太平山區展開地毯式搜索，不放過蛛絲馬跡。圖／警方提供
上百名警力在太平山區展開地毯式搜索，不放過蛛絲馬跡。圖／警方提供
大批警力騎機車增加機動性，更商請在地居民以農用搬運車移動，緝捕林姓槍手，不放過蛛絲馬跡。圖／警方提供
大批警力騎機車增加機動性，更商請在地居民以農用搬運車移動，緝捕林姓槍手，不放過蛛絲馬跡。圖／警方提供
上百名警力在太平山區展開地毯式搜索，不放過蛛絲馬跡。圖／警方提供
上百名警力在太平山區展開地毯式搜索，不放過蛛絲馬跡。圖／警方提供
台中市警察局昨加派保大霹靂特警荷槍實彈搜山，警犬隊地毯式嗅覺搜索山區，不放過蛛絲馬跡。圖／警方提供
台中市警察局昨加派保大霹靂特警荷槍實彈搜山，警犬隊地毯式嗅覺搜索山區，不放過蛛絲馬跡。圖／警方提供

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