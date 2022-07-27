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台中接連槍擊案大里車廠槍手落網 檢方命10萬元交保
台中市近期接連發生槍擊案，潭子火車站旁滷味攤曾姓老闆24日遭槍殺，該案凶嫌仍在逃，大里區汽車鍍膜店26日凌晨因股東糾紛，邱姓男子持槍濫射導致魏姓男子左大腿中彈，警方連夜逮獲邱送辦；台中地檢署複訊認定邱涉犯依殺人未遂、槍砲等罪嫌，但考量無羈押必要命10萬元交保。
霧峰分局今早上舉辦記者會指出，大里槍擊案邱姓男子昨深夜落網，邱朝魏姓男子開槍擊中左腿，邱犯案後隨即開車南下逃逸，經組成專案小組使用大數據分析，發現邱出沒在屏東避風頭，經掌握他行車後經檢方核發拘票昨深夜逮人，並起獲1把改造貝瑞塔手槍。
警方說，包括邱姓主嫌一共12人到案，依殺人未遂、槍砲及聚眾鬥毆等罪嫌移送偵辦；據了解，邱男落網也坦承是為了替朋友出氣才開槍，犯案後先是跑到墾丁又折返回台中大里七將軍廟拜拜，結果被在廟前遭逮。
台中地檢署今複訊後，認定邱男涉嫌殺人未遂等罪嫌嫌疑重大，但考量事證已掌握明確，邱男也無逃亡、串證之虞等，今晚間諭令他10萬元交保，另其餘11名共犯涉犯妨害秩序部分，將由霧峰警方另行函送偵辦。
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