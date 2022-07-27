台中接連槍擊案大里車廠槍手落網 檢方命10萬元交保

台中市近期接連發生槍擊案，潭子火車站旁滷味攤曾姓老闆24日遭槍殺，該案凶嫌仍在逃，大里區汽車鍍膜店26日凌晨因股東糾紛，邱姓男子持槍濫射導致魏姓男子左大腿中彈，警方連夜逮獲邱送辦；台中地檢署複訊認定邱涉犯依殺人未遂、槍砲等罪嫌，但考量無羈押必要命10萬元交保。

霧峰分局今早上舉辦記者會指出，大里槍擊案邱姓男子昨深夜落網，邱朝魏姓男子開槍擊中左腿，邱犯案後隨即開車南下逃逸，經組成專案小組使用大數據分析，發現邱出沒在屏東避風頭，經掌握他行車後經檢方核發拘票昨深夜逮人，並起獲1把改造貝瑞塔手槍。

警方說，包括邱姓主嫌一共12人到案，依殺人未遂、槍砲及聚眾鬥毆等罪嫌移送偵辦；據了解，邱男落網也坦承是為了替朋友出氣才開槍，犯案後先是跑到墾丁又折返回台中大里七將軍廟拜拜，結果被在廟前遭逮。